ASCOLI PICENO – Alla vigilia della sfida casalinga contro il Notaresco, in programma domenica 11 gennaio, il mister dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini ha presentato il match soffermandosi sul momento positivo della squadra dopo le vittorie esterne contro Teramo e L’Aquila.

Match valevole per il girone F di serie D. L’allenatore bianconero ha sottolineato il percorso di crescita in termini di identità e consapevolezza, avvertendo però sull’importanza di dare continuità ai risultati. Sul Notaresco, avversario solido e ancora imbattuto in trasferta, Seccardini si aspetta una gara difficile che richiederà una prestazione di alto livello.

Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Siamo sicuramente in un buon momento di forma: vincere a Teramo e a L’Aquila non è mai scontato e certifica il lavoro che stiamo portando avanti. La squadra ha raggiunto un buon livello di consapevolezza, maturità e identità, aspetti fondamentali nel nostro percorso. Detto questo, non c’è tempo per fermarsi: il campionato è molto competitivo e serve continuità di prestazioni e risultati per rimanere nelle zone alte della classifica. Notaresco? Mi aspetto una partita molto difficile, come lo sono state quelle contro Teramo e L’Aquila. Il Notaresco ha un buon equilibrio tra giocatori esperti e giovani, una rosa ampia e ben strutturata, che gli permette di mantenere qualità anche nei cambi. È una squadra organizzata, con grande spirito di gruppo e molto efficace nelle transizioni. Il fatto che non abbia mai perso in trasferta conferma la sua solidità. Servirà una prestazione di alto livello. Sarà un mese stimolante e significativo per il nostro percorso. Ci stiamo preparando come sempre, attraverso il lavoro quotidiano, la dedizione e l’attenzione ai dettagli. Per quanto riguarda il mercato, la società è costantemente attenta e fa le proprie valutazioni. Da parte mia e dello staff c’è grande fiducia nei ragazzi che abbiamo a disposizione”.

