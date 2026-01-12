ASCOLI PICENO – C’è tempo fino alle ore 12.00 del 23 gennaio 2016 per presentare la domanda di contributo per le rette degli asili nido relativa all’anno 2025. La misura è destinata alle famiglie residenti nel Comune di Ascoli Piceno per le spese sostenute per il pagamento delle rette di servizi educativi per l’infanzia privati o pubblici. Se il nucleo familiare ha più minori a carico, di età 3 – 36 mesi, anche in adozione o affido, che hanno fruito di servizi educativi per l’infanzia pubblici o privati autorizzati, deve presentare una domanda per ciascun minore. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, nella forma dell’autocertificazione, attraverso la piattaforma disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ascoli Piceno (https://ambitosociale22. sicare.it/sicare/benvenuto.php ). Non sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea. I soggetti interessati in possesso dei requisiti prescritti, possono presentare domanda di accesso al contributo di cui trattasi. L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, qualora non si fosse in possesso dello Spid, con registrazione delle credenziali.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi allo 0736/298876 e 0736/298877 dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Si ricorda che è attivo un supporto per la compilazione della domanda presso l’URP del Comune (piazza Arringo, 7), previo appuntamento chiamando il numero 0736/298917 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, o inviando una mail di richiesta supporto all’indirizzo [email protected] o recandosi fisicamente all’URP in Piazza Arringo 7 , dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

