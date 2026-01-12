Il sindaco Marco Fioravanti, insieme all’assessore alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti e alla dirigente scolastica Monica Grabioli, ha inaugurato i nuovi spazi

ASCOLI PICENO – Una mensa da 80 posti per gli alunni della scuola “Falcone Borsellino” di Villa Sant’Antonio: questa mattina, 12 gennaio, il sindaco Marco Fioravanti, insieme all’assessore alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti e alla dirigente scolastica Monica Grabioli, ha inaugurato i nuovi spazi a disposizione degli studenti dell’istituto.

“Un servizio molto importante – ha detto il sindaco – che migliora l’offerta scolastica di Villa Sant’Antonio. Abbiamo intercettato un finanziamento Pnrr con il quale siamo riusciti a dotare il plesso di una mensa moderna e in grado di rispondere alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. Continuiamo a lavorare per dare a tutti gli strumenti necessari per affrontare al meglio il percorso scolastico”.

La mensa è stata ricavata mediante la riconversione di spazi inutilizzati e grazie a un finanziamento di 250mila euro dell’Unione europea – Next Generation EU. Gli alunni dell’Infanzia potranno da subito beneficiare del servizio, che potrà essere esteso in futuro anche agli studenti della Primaria, in base all’eventuale attivazione del tempo pieno e in considerazione di progetti in orario extrascolastico.

“Per noi – ha commentato l’assessore Ferretti – è determinate offrire servizi di qualità per far sì che l’offerta scolastica sia di alto livello. La mensa va certamente in questa direzione, permettendo agli alunni di usufruire di un pasto in un ambiente confortevole. Il servizio mensa va incontro alle esigenze delle famiglie in una frazione in cui i genitori spesso devono spostarsi per recarsi sul posto di lavoro”. “Si tratta – ha detto la dirigente scolastica Monica Grabioli – di un tassello fondamentale per l’istituto di Villa Sant’Antonio. Da domani, 13 gennaio, e fino al 14 febbraio saranno aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico e certamente questo ulteriore servizio potrà rispondere alle esigenze delle famiglie”.

