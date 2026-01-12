I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo, online e in tutti i punti vendita Vivaticket

ASCOLI PICENO – Il Teatro Ventidio Basso si prepara a vivere una serata all’insegna delle grandi risate con uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale. Sabato 24 gennaio, alle ore 21, andrà in scena “Big Comedy Ring Show – 2° Round”, lo spettacolo che riunisce alcuni tra i volti più amati di Zelig e Colorado in una sfida esilarante, dove l’unico vero vincitore è il pubblico.

Dopo lo straordinario successo del primo round, che lo scorso anno ha registrato un entusiasmo travolgente, lo show torna ad Ascoli Piceno con un format ancora più dinamico ed energico. Una vera e propria “battle” della comicità, in cui saranno gli applausi degli spettatori a decretare, di volta in volta, il campione della serata. Un meccanismo coinvolgente che rende il pubblico protagonista assoluto dello spettacolo.

Dopo settimane di attesa, il cast è ora ufficialmente completo e promette uno show di altissimo livello. A guidare il ring della comicità sarà Beppe Braida, mattatore e conduttore della serata, affiancato da un parterre di comici entrati da tempo nel cuore degli italiani: Gianluca Impastato “Chicco D’Oliva”, Rocco Ciarmoli “Il Gigolò”, Paolo Casiraghi “Suor Nausicaa”, I Senso D’Oppio, Gigi Rock, Bruce Ketta “Il Postino”, Gianpiero Perone “Il Principe C***A” e Mauro Villata. Ognuno porterà in scena i propri personaggi più iconici, alternando stand-up comedy, improvvisazione e sketch irresistibili.

Per rendere l’esperienza ancora più spettacolare, il palco del Teatro Ventidio Basso sarà trasformato in un vero e proprio ring, grazie a un allestimento speciale che ricreerà l’atmosfera di un match, dove però a colpire non saranno i pugni, ma le battute.

Intanto cresce l’attesa in città e la vendita dei biglietti sta andando a gonfie vele: i posti disponibili diminuiscono di giorno in giorno, confermando quanto lo spettacolo sia tra i più attesi dal pubblico ascolano. Un dato che testimonia l’interesse e l’affetto per un evento capace di unire qualità, divertimento e grandi nomi della comicità nazionale.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo, online e in tutti i punti vendita Vivaticket. Per informazioni: [email protected] o WhatsApp 329 9481073.

L’evento è organizzato da Follow Me Events, in collaborazione con Pro Loco Picena e con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno. Uno spettacolo imperdibile, pronto a mettere KO la noia e a regalare al pubblico una serata di grande comicità.

