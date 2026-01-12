ASCOLI PICENO – Un altro punto che muove la classifica.
Nel pomeriggio di domenica 11 gennaio l’Atletico Ascoli ha pareggiato 0-0 contro il Notaresco al “Del Duca”. Match valevole per il girone F di serie D.
Di seguito il tabellino completo
ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, Nonni, Feltrin (36’st D’Alessandro); Bucco, Forgione, Vechiarello, Coppola (19’st Sbrissa), Sardo (40’st Antoniazzi); Minicucci (19’st Muro), Maio (34’st Belloni).
A disposizione: Viganò, Didio, Camilloni, Carbone.
Allenatore: Simone Seccardini.
NOTARESCO (3-5-2): Boccanera; Pjetri, Formiconi, Quacquarelli; Pistillo, Andreassi (23’pt Di Sabatino), Arrigoni, Di Cairano, Ciutti; Forcini (8’st Paudice), Infantino (30’st Pulsoni).
A disposizione: Perri, Zanocchia, Gaetani, Lucchino, Scarpantoni, Belli.
Allenatore: Roberto Vagnoni.
ARBITRO: Francesco Passarotti di Mantova.
ASSISTENTE 1: Matteo Pannella di Ciampino.
ASSISTENTE 2: Alessio Fiore di Roma 1.
NOTE: Ammoniti: Nonni, Mazzarani, Sardo, Pistillo, Arrigoni, Forgione, Vagnoni (non dal campo). Angoli: 6-2. Recuperi: 1’pt-4’st. Spettatori: 500 circa.
