ASCOLI PICENO – Poteva andare meglio ma poteva andare anche peggio.

L’Atletico Ascoli ha pareggiato, nel pomeriggio di domenica 11 gennaio, contro il Notaresco per 0-0 al “Del Duca”. Match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini, a fine gara in conferenza stampa, riportate dal portale del Club ascolano: “Ci abbiamo provato fino alla fine contro una squadra organizzata e ben messa in campo. Non ho nulla da rimproverare ai miei calciatori. Non posso recriminare niente ai miei ragazzi. Va dato merito anche ai nostri avversari, alla fine il pareggio è giusto”.

