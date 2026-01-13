ACQUASANTA TERME – Dalla conferenza permanente arriva il via libera all’ intervento di riparazione del danno e
rafforzamento locale della chiesa di San Vincenzo Ferreri in Frazione Pozza ad Acquasanta
Terme. La struttura portante è in muratura in pietra: esternamente si presenta in
parte in muratura faccia vista e parte intonacata. Sul fronte nord-est sorge una piccola vela
campanaria a due archi in cui trovano alloggiamento due piccole campane di epoca antica.
La copertura della chiesa è a falde del tipo a capanna con struttura portante lignea (travi e
tavolato) e sovrastante manto in coppi, mentre quella della sacrestia è in latero-cemento
a singola falda.
E’ prevista la sostituzione del tetto esistente della chiesa con nuova struttura in legno a
doppia orditura (travi in castagno e arcarecci) non spingente e realizzazione di un cordolo
perimetrale in carpenteria metallica per conseguire un comportamento scatolare della
muratura, il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura della sacrestia, la
realizzazione della linea vita per i lavori di manutenzione in copertura, la posa in opera di
tiranti metallici e capo-chiave a paletto al fine di eliminare i meccanismi locali per
ribaltamento delle pareti e interventi diffusi di scuci-cuci. Il. osto totale dell’intervento è
di 220.000,00 euro.
“Il cambio di passo che abbiamo intrapreso trova concreta espressione in questi interventi.
Non possiamo e non dobbiamo mai fermarci nel restituire alle comunità i loro luoghi più
cari – spiega il Commissario alla ricostruzione, Guido Castelli –. Un risultato reso possibile
grazie alla collaborazione del presidente della Regione Francesco Acquaroli,
dell’Arcivescovo Gianpiero Palmieri, dell’Ufficio speciale per la ricostruzione e del sindaco
Sante Stangoni, che ringrazio per la loro collaborazione”.
