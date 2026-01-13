CASTORANO – La conferenza permanente ha approvato l’intervento di riparazione del danno e
rafforzamento locale della chiesa di Santa Maria della Visitazione a Castorano. La
struttura è in muratura con i muri portanti perimetrali in comunione tra la chiesa, la torre
campanaria e il corpo della sacrestia e edifici di altre proprietà. La copertura è stata
realizzata in epoca più recente con struttura composta da capriate in acciaio con
soprastante tetto in laterocemento e manto di finitura in coppi.
E’ prevista la ripresa della stilatura dei giunti di malta delle murature facciavista tramite
scarnitura della vecchia malta ammalorata e irrecuperabile con successiva stuccatura con
malta di calce, il rinforzo e consolidamento agli incroci dei muri portanti nel sottotetto
mediante chiodatura con barre in acciaio, il consolidamento mediante ricostituzione con
metodo scuci-cuci del campo centrale dell’arco di mattoni posti a coltello dell’architrave
della finestre sul lato ovest, la riparazione della copertura mediante la rimozione del manto
di finitura composto da coppi con recupero degli elementi in buono stato e la realizzazione
di sistema di protezione permanente per evitare la caduta dall’alto sulla copertura
mediante installazione di idonea linea vita a basso spessore per ridurre al massimo
l’impatto visivo dall’esterno. Il costo totale dell’intervento è di 311.897,26 euro.
“Le chiese sono uno dei tasselli fondamentali per mantenere vivo il senso di comunità in
luoghi che già prima del sisma soffrivano del fenomeno dello spopolamento e che
riteniamo doveroso salvaguardare- dichiara il commissario alla ricostruzione Guido
Castelli- Desidero ringraziare il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Arcivescovo
Gianpiero Palmieri, l’Ufficio ricostruzione Marche e il sindaco Rossana Cicconi per la loro
fondamentale collaborazione”.
