ASCOLI PICENO – Sarà un Festival della Canzone Ascolana all’insegna delle molte novità
quello che l’organizzazione sta allestendo per rendere sempre più fruibile
e stimolante la manifestazione. Dopo il successo del ventennale che ha
visto la presenza di artisti nazionali e culminata con la vittoria di Peto’ con
il brano “Rumba la vita”, l’organizzatore Gabriele Brandozzi, che oltre alla
kermesse ascolana organizza i festival e le rassegne popolari sul territorio
nazionale, evidenzia alcune delle novità che caratterizzeranno la
ventunesima edizione della storica kermesse ascolana.
Sono innovazioni, sostiene il Brandozzi, che si rendono necessarie per
evitare l’eclissarsi della manifestazione, ed il rischio che un incedere
estremamente rutinario possa annoiare il sempre più esigente uditorio.
Pur mantenendo salde le sue peculiarità, il Festival ascolano, come
nell’edizione del ventennale, vedrà la presenza di artisti nazionali e
presenterà importanti novità ad iniziare dalle votazioni, storicamente
destinate ad esperti musicali e giornalisti.
Quest’anno, a valutare le 10
canzoni in gara, sarà anche il pubblico presente per la serata finale al
Ventidio Basso e lo farà attraverso metodiche che saranno rese note
prima della finale. Le altre novità riguardano i premi che saranno
assegnati, oltre ai vincitori, al miglior testo “Premio Andrea e Bruno
Ferretti”, il Premio Ivan Graziani; inoltre ci sarà un vincitore anche per la
miglior musica e per la miglior scenografia/video.
Come sempre i cantanti che si sfideranno per la finalissima sul palco del
massimo ascolano, saranno selezionati da una commissione di esperti del
settore, presieduta dal Professor Giovanni Travaglini.
Tutte i brani del festival hanno la loro genesi nella variante linguistica
dialettale ascolana, evocano la storia di alcuni personaggi, simpatiche
dinamiche, celebrano la bellezza della città di Ascoli e trattano anche
tematiche di estrema attualità.
Il bando del Festival, corredato dalla domanda d’iscrizione è consultabile
e scaricabile dal sito del festival:
www.festivalnazionalecanzonepopolare.it
