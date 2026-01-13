Dopo il successo del ventennale che ha visto la presenza di artisti nazionali e culminata con la vittoria di Peto’ con il brano “Rumba la vita”

ASCOLI PICENO – Sarà un Festival della Canzone Ascolana all’insegna delle molte novità

quello che l’organizzazione sta allestendo per rendere sempre più fruibile

e stimolante la manifestazione. Dopo il successo del ventennale che ha

visto la presenza di artisti nazionali e culminata con la vittoria di Peto’ con

il brano “Rumba la vita”, l’organizzatore Gabriele Brandozzi, che oltre alla

kermesse ascolana organizza i festival e le rassegne popolari sul territorio

nazionale, evidenzia alcune delle novità che caratterizzeranno la

ventunesima edizione della storica kermesse ascolana.

Sono innovazioni, sostiene il Brandozzi, che si rendono necessarie per

evitare l’eclissarsi della manifestazione, ed il rischio che un incedere

estremamente rutinario possa annoiare il sempre più esigente uditorio.

Pur mantenendo salde le sue peculiarità, il Festival ascolano, come

nell’edizione del ventennale, vedrà la presenza di artisti nazionali e

presenterà importanti novità ad iniziare dalle votazioni, storicamente

destinate ad esperti musicali e giornalisti.

Quest’anno, a valutare le 10

canzoni in gara, sarà anche il pubblico presente per la serata finale al

Ventidio Basso e lo farà attraverso metodiche che saranno rese note

prima della finale. Le altre novità riguardano i premi che saranno

assegnati, oltre ai vincitori, al miglior testo “Premio Andrea e Bruno

Ferretti”, il Premio Ivan Graziani; inoltre ci sarà un vincitore anche per la

miglior musica e per la miglior scenografia/video.

Come sempre i cantanti che si sfideranno per la finalissima sul palco del

massimo ascolano, saranno selezionati da una commissione di esperti del

settore, presieduta dal Professor Giovanni Travaglini.

Tutte i brani del festival hanno la loro genesi nella variante linguistica

dialettale ascolana, evocano la storia di alcuni personaggi, simpatiche

dinamiche, celebrano la bellezza della città di Ascoli e trattano anche

tematiche di estrema attualità.

Il bando del Festival, corredato dalla domanda d’iscrizione è consultabile

e scaricabile dal sito del festival:

www.festivalnazionalecanzonepopolare.it

