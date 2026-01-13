ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere il quarto incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 21 gennaio 2025, alle ore 18:00, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato al paesaggio con la presentazione del libro FORESTA CIVILE. Un breviario per i boschi urbani contemporanei (Libria, 2023).

Presenta il volume la curatrice del volume Maria Livia Olivetti, professore associato in Architettura del paesaggio presso l’Università degli Studi di Palermo, e ne discute con Luigi Coccia, coordinatore del corso di laurea magistrale PaIS Paesaggio Innovazione e Sostenibilità, Sara Cipolletti e Simone Porfiri, professori in Architettura del Paesaggio presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam.

