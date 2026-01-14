ASCOLI PICENO – Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Ascoli-Ternana, ha squalificato per due giornate l’allenatore dell’Ascoli Francesco Tomei, espulso al 47’ st per aver tenuto “una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre l’Arbitro si dirigeva al monitor, abbandonava l’area tecnica per protestare nei suoi confronti” e per aver avuto “un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto, in tale occasione, urlava nei loro confronti”.

Una giornata di squalifica anche a Manuel Alagna, ammonito nella sfida con gli umbri per la quinta volta da inizio stagione.

E’ stata comminata un’ammenda di € 700,00 al Club bianconero “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’ingresso in campo delle squadre, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze” e per aver lanciato “durante la gara, dodici fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze”.

In occasione del prossimo impegno di campionato con la Juventus Next Gen rientreranno dalla squalifica Curado e Guiebre. Resta in diffida il solo Tomei.

A dirigere il prossimo match sarà Matteo Dini della sezione di Città di Castello. JUVENTUS NEXT GEN-ASCOLI, match valido per la 22^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, è in programma sabato 17 gennaio, alle ore 14:30, al “Moccagatta” di Alessandria. Gli Assistenti sono Marco Sicurello di Seregno e Cristian Robilotta di Sala Consilina. Quarto Ufficiale Riccardo Dasso di Genova, Operatore FVS Vincenzo Russo di Nichelino.

I TIFOSI

“NO ALLE SQUADRE B” si legge sul comunicato via social del gruppo Ultras 1898:

Sabato l’Ascoli giocherà ad Alessandria contro la Juventus Next Gen.

Noi non saremo presenti.

La nostra è una presa di posizione chiara e consapevole.

Diciamolo apertamente: le cosiddette squadre B non rappresentano il calcio.

Sono un progetto artificiale, costruito a tavolino dalla Lega per garantire spazio, posti e continuità a chi ha dalla sua parte solo soldi e potere, ma nessun merito sportivo.

Queste squadre non hanno storia calcistica, non rappresentano un territorio, non nascono da una comunità. Non hanno campi di provincia consumati dal tempo, non hanno derby, non hanno rivalità, non hanno una città che si riconosce in una maglia.

È tutto questo che ci ha fatto innamorare del calcio da bambini. Se questi elementi vengono meno, viene meno anche il senso di ciò che questo sport dovrebbe essere.

Le squadre B non hanno seguito reale, non muovono passione, non costruiscono identità domenica dopo domenica. Esistono solo perché sostenute e protette da una grande società di Serie A.

Eppure occupano posti nei campionati professionistici.

Posti sottratti a realtà magari più piccole sulla carta, ma vere, radicate nel territorio, con decenni di calcio alle spalle, settori giovanili, tradizione e appartenenza. Piazze che danno senso ai campionati e che tengono vivo il calcio italiano.

Oggi non viene più premiato chi cresce, chi costruisce, chi rappresenta una città. Vincono solo i bilanci e i centri di potere.

Questo non è sport, non è prospettiva. È un impoverimento programmato del calcio italiano. È un sistema che cancella storia, territorio e competizione in nome della gestione aziendale.

Noi non riconosciamo questo modello.

Per questo domenica resteremo lontani da uno stadio che rappresenta un’idea di calcio che non ci appartiene.

Senza territorio non è calcio. Senza storia non è competizione. Senza la gente non è sport: sono solo affari.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.