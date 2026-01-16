ASCOLI PICENO – L’Ascoli affronterà la Juventus Next Gen domani alle ore 14:30 allo stadio “Moccagatta” di Alessandria per la ventiduesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Sono 23 i calciatori convocati per il match da Mister Tomei, che non sarà in panchina per scontare le due giornate di squalifica e sarà sostituito dal vice Giuseppe Agostinone. Non ci saranno gli infortunati Del Sole e Damiani, Menna che lo squalificato Alagna. Manca anche il difensore Damiano Menna tenuto a riposo a titolo precauzionale dopo un fastidio accusato in settimana.

I CONVOCATI: 1 Vitale, 46 Barosi, 41 Brzan, 2 Pagliai, 30 Curado, 27 Cozzoli, 60 Zagari, 33 Rizzo, 3 Nicoletti, 17 Guiebre, 8 Ndoj, 24 Bando, 62 Milanese, 80 Corradini, 25 Rizzo Pinna, 7 Silipo, 15 D’Uffizi, 29 Palazzino, 35 Gori, 9 Chakir, 18 Corazza, 11 Oviszach, 14 Galuppini.

