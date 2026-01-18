ALESSANDRIA -Al termine di Juventus Next Gen-Ascoli, il vice allenatore Agostinone ha commentato così la prestazione del Picchio:

“Nel primo tempo avremmo meritato il vantaggio anche con più gol, peccato per un’ingenuità perché torniamo a casa senza punti, dobbiamo lavorare ancora per migliorarci e per cercare di fare il massimo.

Non voglio commentare l’arbitraggio, parlano le immagini. Corradini? Ha avuto un risentimento durante il riscaldamento, una contrattura, e non si sentiva di giocare dall’inizio. Gori? Abbiamo ventitrè titolari di movimento più tre portieri, tutti sono importanti e in questo momento si è data continuità a Chakir, che ha giocato una buona gara, così come Gori, che si è fatto trovare pronto.Oggi i ragazzi hanno disputato una buona partita, quando arrivano le occasioni dobbiamo essere più determinati nel fare gol”.

Le dichiarazioni del Presidente Bernardino Passeri al termine di Juventus Next Gen-Ascoli:“Sono partito adesso da Alessandria dopo la partita, mi aspettano sei o sette ore di viaggio, come quelle fatte questa notte per venire qui. Lo stomaco fa male, c’è la necessità di sfogare la rabbia prendendo una strada, e allora scrivo e mi dichiaro:

lunedì protesterò ufficialmente in Lega e poi con Orsato. Non so se sarà possibile dialogare, ma lo farò sempre in modo civile. Oggi ho visto qualcosa da telefilm americano, dove ci sono i buoni, i cattivi e gli scemi; tutto questo chiaramente dal mio punto di vista personale, da uomo, non da Presidente né da imprenditore. Se nessuno saprà spiegarmi in maniera più che convincente che non ho ragione, potrei arrivare anche ad azioni civilmente estreme, non ultime le aule dei tribunali e il ritiro della squadra. Non prima, però, di aver chiesto il parere a tutta la città, nel senso più pieno del termine, in particolare ai tifosi.

Questo sistema calcio va rifondato, non si può accettare che le regole vengano manipolate per incapacità, sudditanza o brutti pensieri, però bisogna stare zitti perché altrimenti la paghi. Mi dispiace amici, tifosi, istituzioni, ma io non sono fatto così, la rivoluzione qualcuno la deve iniziare. Tutti protestano, cianciano, ma poi nessuno agisce e il calcio continua ad essere un ectoplasma, tante belle discussioni al bar, qualche protesta sui giornali e tutto continua come prima.

Scusate, io vado via.

Aspettiamo lunedì, vediamo cosa ci risponderanno la Lega e gli arbitri, poi decideremo tutti insieme. Preferisco fare calcio con i bambini.

