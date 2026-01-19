L’evento, organizzato dall’associazione L’ingegno di Dedalo in collaborazione con Sleghiamo la Fantasia e con il patrocinio del Comune e della Fondazione Carisap, promette di trasformare il palazzetto in un grande centro di creatività

FOLIGNANO – Dopo lo straordinario successo delle passate edizioni, il PalaRozzi di Villa Pigna di Folignano si prepara a ospitare la terza edizione di “Folignano Brick”, un fine settimana interamente dedicato al leggendario mondo dei mattoncini LEGO. L’evento, organizzato dall’associazione L’ingegno di Dedalo in collaborazione con Sleghiamo la Fantasia e con il patrocinio del Comune di Folignano e della Fondazione Carisap, promette di trasformare il palazzetto in un grande centro di creatività diffusa per appassionati di tutte le età.

L’appuntamento per tutti è sabato pomeriggio dalle ore 14:00 alle 18:30 e domenica per l’intera giornata, dalle 10:00 alle 18:30.

La manifestazione si apre quest’anno con un’importante impronta sociale nella giornata di venerdì 23 gennaio, dedicata esclusivamente alle associazioni dei ragazzi disabili del territorio e ai loro familiari. Questa apertura speciale è stata pensata per offrire un ambiente sereno e meno caotico, dove i ragazzi possano cimentarsi in giochi e attività specifiche studiate appositamente per le loro esigenze, garantendo un’esperienza di divertimento inclusiva e su misura.

Il cuore dell’evento si aprirà poi al grande pubblico sabato 24 e domenica 25 gennaio, con ingresso gratuito per tutte le attività in programma. All’interno del PalaRozzi i visitatori troveranno un’ampia area espositiva con opere sorprendenti, affiancata da laboratori creativi e spazi per il mosaico. Per i più piccoli, dai 1 ai 5 anni, è confermata l’area Duplo, mentre per chi cerca la sfida sono stati introdotti il circuito Racer off-road e il nuovissimo torneo “Brick like this”. Non mancherà inoltre il mercatino delle minifigures per i collezionisti e l’attesissimo concorso “Slega la fantasia”, che invita i ragazzi delle scuole elementari e medie a portare da casa le proprie costruzioni originali per condividerle con il pubblico.

«Folignano Brick è un progetto culturale che stimola la fantasia e il pensiero originale, capace di unire diverse generazioni. Siamo orgogliosi di rinnovare il sostegno a un evento che ha dimostrato una forza attrattiva straordinaria, richiamando centinaia di famiglie anche da fuori città – dichiarano il sindaco Matteo Terrani, l’assessore alla cultura Laura Addis e l’assessore alle politiche sociali Costantino Nepi –. Quest’anno si compie poi un ulteriore salto di qualità, unendo la creatività alla solidarietà».

Per consultare i regolamenti completi del torneo e del concorso e per ogni informazione: www.lingegnodidedalo.it

