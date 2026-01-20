La mostra sarà visitabile fino a domenica 22 febbraio. Sopra, sotto. Sotto, sopra. Il verso dal quale vederli è intercambiabile, non c’è una prospettiva giusta dal quale ammirarli. L’artista chiede la partecipazione attiva dell’osservatore ma non per completare l’opera, quanto per renderla infinitamente mutevole.

ASCOLI PICENO – Inaugura ad Ascoli Piceno, sabato 31 gennaio alle ore 17.30 presso la sede dell’associazione culturale MAMA (largo Carlo Crivelli, 5), la mostra I SANTI CAPOVOLTI dell’artista Vincenzo Lopardo, esposizione a cura di Ivana Manni e realizzata in collaborazione con l’associazione Cultural-mente Insieme e la Libreria Prosperi.

Quelli realizzati da Vincenzo Lopardo sono santi da scovare tra linee geometriche e semplificazioni astratte, che alla fine si mostrano esuberanti e giocosi, inconsueti, con quattro occhi, due volti, due personalità specchiate.

Sopra, sotto. Sotto, sopra. Il verso dal quale vederli è intercambiabile, non c’è una prospettiva giusta dal quale ammirarli. L’artista chiede la partecipazione attiva dell’osservatore ma non per completare l’opera, quanto per renderla infinitamente mutevole.

Non ci troviamo difronte alla santità ieratica e statica delle opere sacre della storia dell’arte, anzi forse la santità o meglio la sacralità, non è neppure da ricercarsi nel soggetto delle opere, quanto nel rapporto tra esse e l’osservatore, nel gioco tra chi guarda e chi si fa guardare, sapendo di non riuscire mai a cogliere la totalità del visibile.

(dal testo critico di Daniele De Angelis)

L’ARTISTA

Vincenzo Lopardo, 1974. Da una trentina di anni cerca di trovare la forma espressiva che rappresenti il giorno, la notte, il sogno, l’uomo, lo spazio, la terra l’aria i movimenti, ma anche più semplicemente forme, cose e segni che stiano bene insieme e che diano piacere visivo alla contemplazione.

