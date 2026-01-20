ANCONA – Entra nel vivo la stagione indoor. L’occasione è al PalaCasali di Ancona nel memorial internazionale Alessio Giovannini, che fu collaboratore della Fidal marchigiana per anni, apportando contributi fondamentali per la sua crescita, soprattutto nel campo della comunicazione e non solo.

Passò successivamente nello staff comunicazione della Fidal dove si fece apprezzare da tutti, dirigenti, tecnici, atleti. Il meeting a lui intitolato ha visto la partecipazione di numerosi atleti di primissimo livello fra cui la lunghista Larissa Iapichino (vice campionessa europea a Roma 2024, oro europeo indoor ad Apeldoorn 2025, argento europeo indoor a Istanbul 2023) e, attuale detentrice del record mondiale under 20 indoor con 6,91 m e di quello italiano assoluto indoor con 6,97 m. Larissa ad Ancona è stata autrice di un salto a 6,93 che la colloca temporaneamente in cima alle graduatorie mondiali stagionali. Al meeting ha partecipato l’ascolano Davide Benigni (ASA Ascoli – Anthropos Civitanova) che nei m.60 Fisdir riservata ad atleti con difficoltà intellettive. Davide si è imposto con un buon 7.74 per un centesimo sul compagno di squadra Gaetano Schimmenti.

Ancora in evidenza Angie Anemone sempre nei 60 m che conferma il buon momento di forma vincendo la finale B in 7.57 non lontana del personale ottenuto la settimana scorsa. Nel fine settimana di gare buoni progressi per Eliana Rella, Lorenzo Pica, Matteo De Santis, conferme per Mattia de Angelis, Eva Wang, Samuele Collina.

Nei 60m Eliana Rella migliora due volte il precedente personale (7.79). Prima in batteria fermando il cronometro a 7.70, poi in finale ritocca ulteriormente di un centesimo in finale, 7.69. Eva Wang corre per ben due volte in 7.92.

Fra gli uomini Lorenzo Pica taglia 14 centesimi il proprio personal best correndo in 7.44. Matteo De Santis ne taglia ancora uno, 7.67 dopo che lo ha abbattuto il suo vecchio 7.82 la settimana scorsa. Nel triplo ottimo 15,45 alla prima uscita per Mattia De Angelis che atterra non lontano dal suo Pb 15,66 conferma anche per Samuele Collina a 12,28. Nella mattinata buon 28.59 per Annalisa Anemone.

