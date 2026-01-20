L’evento si aprirà con un momento di introduzione e approfondimento sul contesto palestinese contemporaneo, seguito dalla presentazione e dalla proiezione del documentario “Foursan”

CASTEL DI LAMA – Domenica 25 gennaio alle ore 18, presso il Teatro della Scuola Media “Mattei”, il Comune di Castel di Lama vi invita a “Castel di Lama per la Palestina”, una serata di informazione, cultura, arte e beneficenza.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Castel di Lama, in collaborazione con le associazioni Blow Up, Piceno per la Palestina, Gazzella, Foursan, la Compagnia di Ballo Popolare “Core Meu”, diretta da Alice Agnelli, e il gruppo folk popolare “A Randerchitte”.

“Queste realtà – dichiara l’assessore Angelini – unite dalla promozione della cultura come strumento di dialogo, riflessione e solidarietà, saranno partner attivi della serata, che nasce dal desiderio di creare uno spazio di ascolto, conoscenza e condivisione, in cui informazione, cultura e linguaggi artistici possano incontrarsi per offrire uno sguardo consapevole e umano sull’attuale situazione in Palestina”.

L’evento si aprirà con un momento di introduzione e approfondimento sul contesto palestinese contemporaneo, seguito dalla presentazione e dalla proiezione del documentario “Foursan”: una testimonianza visiva e narrativa che restituisce voci, storie e prospettive spesso assenti dal racconto dominante. Seguirà una call to action per Gazzella Onlus.

La serata si concluderà con lo spettacolo di ballo popolare della Compagnia “Core Meu”, accompagnato da una performance di digital live painting di Vincenzo Lopardo, in cui il movimento del corpo e il segno visivo si intrecciano in un dialogo evocativo, trasformando l’arte in gesto di memoria, resistenza e speranza.

“Castel di Lama per la Palestina” è un invito a guardare, comprendere e sentire, attraverso linguaggi diversi ma complementari, per riaffermare il valore universale della dignità umana e della pace.

