Con l’Ordinanza dirigenziale n. 39 del 21 gennaio 2026 l’Amministrazione comunale ordina
– di prorogare fino al 31/12/2026, i provvedimenti istituiti con Ordinanza Dirigenziale n. 539 del 21/08/2025 per regolamentazione della circolazione veicolare in alcune vie cittadine per manutenzione straordinaria e riqualificazione di strade e spazi urbani;
– interdizione della circolazione veicolare nelle giornate del 22/01/26 e 23/01/26 dalle ore 08:30 fino alle ore 17:30 di via Augusto Murri nel tratto compreso tra via Indipendenza e Piazza Immacolata;
– interdizione della circolazione veicolare nelle giornate del 26/01/26 e 27/01/26 dalle ore 08:30 fino alle ore 17:30 di via Cola d’Amatrice nel tratto compreso da Viale Repubblica fino alla Rotatoria di Via Kennedy;
– il divieto di sosta con rimozione coatta con orario 0-24 su tutti i lati delle vie interessate ai lavori
Qualora In caso di condizioni meteo sfavorevoli o se,per eventuali difficoltà tecnico-organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di getto per le date indicata, la validità e l’efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date ed eventualmente a nuovi orari.
