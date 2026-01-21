Approfondimenti su sostenibilità, territorio, cucina con tartufo, qualità della vita e promozione del prodotto. Ad accompagnare le tante iniziative allestite ci saranno ospiti importanti

ASCOLI PICENO – ‘Tartufo Nero Festival’ torna di nuovo protagonista a Roccafluvione (AP) con la seconda edizione della

coinvolgente rassegna da venerdì 23 a domenica 25 gennaio. Tre giornate all’insegna di sapori, cultura,

esperienze e tradizione che si incontrano nel cuore pulsante dell’entroterra Piceno dando vita a una

manifestazione pensata per valorizzare il tartufo nero pregiato di Roccafluvione e promuovere il borgo Piceno

come eccellenza del gusto.

Organizzato dal Comune di Roccafluvione, con il supporto di Regione Marche, Camera di Commercio delle

Marche, Fondazione Carisap, Unione Montana del Tronto e Valfluvione (grazie ai fondi della Strategia

Nazionale per le Aree Interne – SNAI), Pro Loco Roccafluvione, Consorzio Vini Piceni, Linfa e realtà

associative, il Festival riunisce chef, produttori, esperti e appassionati dei sapori autentici per regalare a

chiunque parteciperà un’esperienza unica.

“Roccafluvione fa parte del circuito delle Città del Tartufo e sono convinto che possiamo diventare un punto

di riferimento per il sud della nostra Regione se mettiamo in rete in maniera sinergica tutte le realtà del Tartufo

presenti nelle Marche, immagino una vera e propria “Via del Tartufo”! – ha dichiarato Emiliano Sciamanna,

sindaco di Roccafluvione -. All’interno del Nero Palace esporranno 18 produttori di cui 10 di tartufo, di questi

8 sono di Roccafluvione, proprio a confermare quanto il territorio sia in grado di offrire in termini di qualità

e quantità. Un tartufo nero pregiato, quello di Roccafluvione, conosciuto da sempre fuori regione e addirittura

anche esportato all’estero, fino ad arrivare sulle tavole dei ristoranti oltre Oceano. L’edizione di quest’anno

sarà particolarmente interessante perché unirà tanti momenti significativi. “

Madrina d’eccezione nella serata d’apertura sarà Anna Falchi, che prenderà parte al taglio del nastro insieme

alle tante Autorità. Talks, convegno presso la Sala Consiliare Comunale, show-cooking con chef locali e

nazionali, visite in tartufaia, trekking e escursioni in bike lungo i sentieri del tartufo e una curiosa gara tra

cani (aperta a tutti) che nelle adiacenze del Nero Palace si sfideranno nella ricerca della pregiata patata.

Alla manifestazione hanno aderito tutti i ristoranti di Roccafluvione e tanti altri delle città del tartufo

confinanti: Venarotta, Comunanza, Force e Palmiano, che nei tre giorni di Festival prepareranno menù a base

tartufo, per un ampio coinvolgimento di tutto il territorio e non soltanto del nostro comune. Prodotti tipici,

vini locali, tartufi freschi e trasformati, esperienze reali, per scoprire dove nasce il tartufo e come viene

raccolto, accompagnati da cercatori professionisti e cani addestrati. Approfondimenti su sostenibilità,

territorio, cucina con tartufo, qualità della vita e promozione del prodotto. Ad accompagnare le tante iniziative

allestite ci saranno ospiti importanti.

Oltre ad Anna Falchi che darà il via venerdì alle 17, ci saranno Paolo Notari giornalista e conduttore Rai

nel ruolo di moderatore, Maurizio Varriano, lo chef Max Mariola con il suo show-cooking nella giornata

di sabato 24 e il gran finale domenica 25 con i dolci al tartufo di Monia De Carolis (seconda classificata a

Bake Off Italia 8), lo scrittore, conduttore e autore televisivo di Voyager, Roberto Giacobbo insieme a

Giacomo Recchioni e gli chef Enrico Mazzaroni, Daniele Citeroni e Zunica.

Il programma completo e tutte le informazioni possono essere trovate su tartufonerofestival.it

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.