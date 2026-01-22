ASCOI CALCIO- L’attaccante bianconero, Amine Chakir, nel corso della conferenza stampa settimanale, è tornato a parlare della sconfitta dell’Ascoli contro la Juventus Next Gen:

“E’ una sconfitta che va accettata, pensiamo già alla partita di domenica, il campo sarà la migliore risposta da dare. In settimana abbiamo analizzato la gara, siamo convinti di aver disputato un’ottima partita, ma gli episodi a volte ti possono dare ragione e altre volte no. Quando è stato annullato il gol di Gori ero in panchina, lo abbiamo rivisto, credo fosse regolare, sull’arbitraggio non dico nulla, ci sarà chi lo valuterà nelle opportune sedi. In una stagione ci sono momenti più o meno positivi, stiamo lavorando per uscire al più presto da questo momento, da domenica vorremmo dare una risposta forte”.

L’attaccante ha analizzato anche il suo momento personale prima di affrontare il discorso Perugia:

“Ringrazio il Mister per la fiducia che mi sta dando, sto molto bene, spero di dare una mano alla squadra per portare a casa più punti possibili, magari anche aumentando il bottino di reti, i gol arriveranno, su questo sono molto tranquillo.

Il Perugia è una squadra forte, ci stiamo allenando per prepararci al meglio, non sottovalutiamo nessun avversario. In casa abbiamo la spinta dei tifosi, che per noi sono molto importanti”.

Chakir ha parlato dell’obiettivo di squadra e ha fatto un bilancio del suo rendimento in questa prima metà di stagione:

“Sinceramente non guardiamo gli altri, ma noi stessi, cerchiamo di ottenere più vittorie possibili, alla fine tireremo le somme.Sono molto contento della prima metà di stagione, sono migliorato, devo migliorare ancora, ma il lavoro mi è sempre piaciuto, quindi testa bassa e tanto lavoro. Guardo molto Gori e Corazza e cerco di imparare da entrambi, siamo un ottimo gruppo, ci troviamo molto bene insieme”.

