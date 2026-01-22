ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Regolamentazione della circolazione veicolare dal giorno 22/01/26 al 23/01/26 per lavori di riparazione della condotta idrica in Via Faiano – Richiedente: CIIP spa.

Con l’Ordinanza dirigenziale 40 del 21 gennaio 2026 l’Amministrazione comunale dispone di adottare, dalle ore 22:00 del 22/01/26 fino alle ore 06:00 del 23/01/26 in via Faiano i seguenti provvedimenti di regolamentazione della viabilità per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di asfaltatura:

1)divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta in Via Faiano all’altezza del civico 1 con contestuale revoca dell’offerta di sosta libera;

2)l’interdizione del transito veicolare su Via Faiano a partire dall’intersezione con Via Massaua;

3)istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto” unitamente a copia della presente O.D, da posizionare rispettivamente alle intersezioni tra:

– Via Faiano e Via Massaua;

– Via Faiano e Via Semproni

– Via Faiano e Via Rigantè

4) istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “strada a fondo chiuso” ed obbligo direzionale di svolta a sinistra all’intersezione tra Via Faiano e Via Massaua con la presenza di un moviere (durante i lavori di riparazione della condotta idrica) al fine di agevolare i residenti a raggiungere le proprietà laterali ed i passi carrabili nonché per permettere ai residenti di percorrere in senso contrario di marcia il tratto compreso tra l’intersezione tra via Faiano e Via Massaua ed il luogo di intervento

5) dare ampia informazione agli abitanti di zona e in particolare a quelli di via Faiano, alle proprietà laterali, ai proprietari di passi carrabili, ecc. interessati dalla chiusura in questione mediante la preventiva collocazione (48 ore prima) di cartelli di preavviso di dimensioni di m.1,00×0,70 nell’area interessata, indicanti la data ed orario di chiusura nonché gli estremi della presente O.D

