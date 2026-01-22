CASTORANO – La cultura, a Castorano, corre attraverso le pagine dei libri. Ben 11, tra quelli presentati e ancora da presentare per una rassegna quale “Aperitivo con l’Autore” che, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e gestita con sapienza e lungimiranza attraverso la consigliera delegata Sara Ciotti, sta riscuotendo molto successo e giudizi unanimi circa la qualità dei volumi presenti quest’anno in cartellone.

Rassegna che, iniziata lo scorso mese di dicembre andrà avanti sino alla fine di marzo, con la Biblioteca comunale teatro delle presentazioni calendarizzate sempre di sabato o di domenica.

Così dopo la presentazione de “Gli uomini del cambiamento” di Luigina Straccia che ha inaugurato la rassegna lo scorso 7 dicembre, “Legumi Affettivi” di Ilaria Cappellacci il 14 dicembre, dell’applaudito “Bentornato Cavaliere” di Peppe Traini l’11 gennaio e “La dinamica politica” di Laura Balestra sabato scorso, domenica prossima sarà la volta del libro: “Che impresa la mia vita”, di Sandra Aperecida Gouveia. Brasiliana di origine ma ormai ascolana d’adozione, la Gouveia ha scelto di raccontarsi in un’autobiografia che mette in luce la sua voglia di libertà e di riscatto, ma soprattutto l’energia e il sorriso che da sempre caratterizzano il suo percorso umano e professionale.

La rassegna proseguirà, sempre con inizio alle ore 17, con il libro “Nel tempo sospeso” di Maria Chiara Angellotti, in programma il 7 febbraio, “Sghembo” di Diego Mongardini il 22 febbraio, “Pensieri di terra, di vita, d’amore” di Domenico Cornacchia il 28 febbraio, “La mercante di via del Brasco” di Rosanna Pontoriero che verrà presentato l’8 marzo, “Luci e colori del mio sentiero”, una raccolta di poesie di Marina Gagliardi il 15 marzo, per concludersi il 28 marzo con la presentazione di “Vittore Crivelli”, libro di Nicolas Amici.

Da dire, oltre al fatto che tutti i libri vedono la presenza degli autori, che la rassegna è prodotta anche grazie all’aiuto ed alla collaborazione con la libreria Rinascita di Ascoli Piceno e l’associazione culturale 3sicc di Castorano.

“Partita quasi in sordina lo scorso anno – dichiara una soddisfatta Rossana Cicconi, sindaca di Castorano -, la nostra rassegna quest’anno sta riscuotendo consensi sempre crescenti, segno che la formula è azzeccata e che anche per via della qualità delle opere in calendario, le presentazioni vedono sempre la nostra biblioteca affollata. Un grazie di cuore a quanti si sono adoperati e si stanno adoperando per la realizzazione di questi eventi, ed in particolare la consigliera Sara Ciotti e Mirko Carosi. Un ringraziamento anche all’associazione culturale 3sicc di Castorano e alla libreria Rinascita per il prezioso contributo alla riuscita della rassegna”.

“Il successo di questa iniziativa culturale – il pensiero della giovane consigliera comunale delegata alla Cultura nonché deus ex machina della rassegna, Sara Ciotti -, si evince anche dal numero sempre crescente di richieste che arrivano in Comune di presentazioni librarie, quest’anno più che raddoppiate. Vincente poi l’idea dell’aperitivo finale con gli autori, suggerita da Eleonora Tassoni responsabile eventi della libreria Rinascita: un qualcosa che stimola e favorisce il dialogo ed il confronto con gli autori, provenienti anche da fuori regione, che scelgono Castorano quale luogo di divulgazione culturale. E questo ovviamente ci fa molto piacere e ci spinge a fare sempre meglio”.

Castorano, con il suo raccolto centro storico ricco di fascino racchiuso dentro le mura castellane, destinato a divenire la piccola Capalbio del Piceno?

