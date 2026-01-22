ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere il quinto incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 28 gennaio 2025, alle ore 18:00, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato al disegno industriale con la presentazione del libro Food Design for the Real World (Franco Angeli Editore, 2025).
