ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere il quinto incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 28 gennaio 2025, alle ore 18:00, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato al disegno industriale con la presentazione del libro Food Design for the Real World (Franco Angeli Editore, 2025).

Presenta il volume l’autrice Sonia Massari, Ricercatrice presso l’Università di Pisa (PAGE Research Group, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali), e ne discute con Andrea Lupacchini, Professore associato presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam e Manuel Scortichini, Assegnista di ricerca e professore a contratto presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam.

