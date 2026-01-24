ASCOLI PICENO – La Giunta comunale di Ascoli ha approvato la delibera con la quale decide di avvalersi dell’assistenza gratuita e volontaria dell’Avvocato Giuseppe Falciani per supportare l’Amministrazione nel percorso di analisi e risoluzione delle problematiche legate alla gestione dei parcheggi cittadini.

“L’incarico avrà carattere esclusivamente volontario e gratuito, non comporterà alcun onere economico per il Comune e sarà svolto in piena autonomia, senza vincoli di orario, senza subordinazione gerarchica e senza inserimento nell’organizzazione dell’Ente – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – La gestione dei parcheggi rappresenta una delle criticità più sentite dai cittadini. Abbiamo ritenuto un valore aggiunto poter accogliere la disponibilità dell’Avvocato Falciani, che ha messo a disposizione della città la propria professionalità e la propria esperienza. È una scelta improntata alla trasparenza, al rispetto delle norme e all’interesse esclusivo della comunità: nessun costo per il Comune, ma un supporto qualificato per individuare soluzioni concrete e sostenibili”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore all’Urbanistica, con delega alla Sosta, Gianni Silvestri: “Il tema della sosta incide direttamente sulla qualità della vita quotidiana, sull’accessibilità al centro e sull’equilibrio tra esigenze dei residenti, dei lavoratori e delle attività economiche. Il supporto dell’Avvocato Falciani rappresenta un contributo tecnico qualificato che ci consentirà di analizzare in modo approfondito il quadro normativo, i modelli gestionali possibili e le criticità dell’attuale sistema”.

