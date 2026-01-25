Grande vittoria del Picchio in casa contro un Perugia ostico. Un due a zero che ridà entusiasmo alla piazza.

L’Ascoli vince 2-1 il Perugia, nel match valido di per la ventitreesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Vantaggio wdplano con D’Uffizi poi al 54′ pari dell’ex Manzari. La decide Rizzo Pinna nel recupero dal dischetto

ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Damiani, Oviszach (68’ Silipo), Galuppini (68’ Rizzo Pinna), D’Uffizi, Guiebre (80’ Pagliai), Alagna, Curado, Gori (80’ Chakir), Milanese (68’ Corradini). A disp.: Brzan, Barosi, Ndoj, Corazza, Bando, Cozzoli, Palazzino, Rizzo. All.: Agostinone.

PERUGIA: Gemello, Gomez, Bacchin (46’ Bolsius), (46’ Manzari), Dell’Orco, Bartolomei (46’ Giunti), Tumbarello, Riccardi, Tozzuolo, Megelaitis, Nepi (78’ Matos). A disp.: Moro, Vinti, Angella, Terrnava, Perugini, Dottori, Lisi, Rondolini, Napolano. All.:Tedesco

ARBITRO: Gandino di Alessandria

RETI: 33’ D’Uffizi (A), 54’ Manzari (P), 89’ rig. Rizzo Pinna (A)

NOTE: ammoniti Gori (A), Manzari (P). Spettatori 9.268 (7.150 abbonati) per un incasso di 54.475,94 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 3’ pt, 4’ st.

Al termine della partita Mister Agostinone ha commentato così la vittoria sul Perugia:

“Nel primo tempo l’Ascoli avrebbe meritato di realizzare più gol, Vitale non ha fatto nessuna parata, vanno fatti i complimenti alla squadra, che è tornata alla vittoria dopo la grande prestazione di Alessandria che, però, non aveva prodotto punti.

Questa è stata una grande vittoria perché affrontavamo un Perugia, che, al di là della classifica, ha ottimi calciatori, è una squadra organizzata che si è snaturata venendo qui con un altro sistema di gioco, questo significa che ci ha rispettato. Siamo molto contenti, bisogna proseguire su questa strada, va detto che l’Ascoli sta facendo un grandissimo campionato, complimenti alla squadra, archiviamo questa gara e pensiamo già alla prossima.

Galuppini è con noi da due o tre settimane, è un calciatore importante, che oggi ci ha dato una grandissima mano e ce ne darà in futuro, bene anche Oviszach in entrambe le fasi, così come va dato merito ai subentrati.

La sostituzione di Gori? E’ stato quattro settimane in panchina perché nel periodo natalizio ha avuto l’influenza e così si è dato spazio a Chakir, abbiamo 23 giocatori di movimento, tutti indispensabili. Gori non lo scopro io, è uno che ha vinto campionati, in questa categoria fa la differenza, è uno di carisma, ha leadership”.

Francesco Galuppini, all’esordio in bianconero dal 1’, ha commentato così la prestazione dell’Ascoli:

“Era la prima partita dall’inizio dopo circa un mese e mezzo, il ruolo in cui sono stato impiegato è quello che prediligo. Abbiamo creato tanto, soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto tante palle, abbiamo dominato il gioco, mi sono trovato bene. La squadra ha disputato una grande partita, abbiamo sbagliato quei cinque o sei minuti in cui il Perugia ha cambiato modulo e abbiamo preso delle transizioni sulla fase difensiva quando loro hanno messo un attaccante in più. In questo dobbiamo essere più maturi e svegli nel non incappare in quelle situazioni. Anche dopo il gol abbiamo continuato a macinare gioco e poi è arrivato il 2-1.

Col gruppo e con lo staff mi sto trovando molto bene, c’è un gruppo tranquillo che sta facendo un gran percorso, qualcosa si può migliorare e col tempo lo faremo, sappiamo che dobbiamo segnare qualche gol in più, ma l’Ascoli sta facendo un gran campionato.

L’impatto col Del Duca è stato importante, questo è uno stadio che può toglierti il fiato, è impattante. Il bello del calcio è proprio questo, venire a giocare in queste piazze dove c’è pressione e fa sì che sia tutto più affascinante”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.