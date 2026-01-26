ASCOLI PICENO – Un altro pari.

L’Atletico Ascoli nel pomeriggio di domenica 25 gennaio ha pareggiato 1-1 contro il Termoli, match valido per il girone F di serie D.

Gara che si è disputata allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli e non al “Del Duca” poiché era in programma la partita dell’Ascoli Calcio contro il Perugia. Succede tutto nel secondo tempo, al vantaggio dei padroni di casa con Maio, replicano gli ospiti con Colabella.

Di seguito il tabellino completo

ATLETICO ASCOLI): Di Giorgio; Camilloni, D’Alessandro (35st Nonni), Feltrin; Bucco, Sbrissa (33st Belloni), Muro, Coppola, Sardo; Maio (35st Didio) Minicucci (22st Forgione). All. Seccardini

TERMOLI: Iannacone; Avolio (35st Thiane), Magnani, Biguzzi; Tracchia, Hysaj (43st Galdo), Colabella, Mercuri, Antonacci; Romano, Cancello (28st Staffa). All. D’Adderio

Reti: 6’ st Maio, 10′ st Colabella;

Note: Ammoniti Nonni, Magnani, Biguzzi. Recuperi: 0’ pt.; 4′ st.

