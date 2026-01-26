L’allenatore: “Complimenti alla mia squadra perché non era facile giocare in questa superficie. Avevamo di fronte un buon avversario e sul campo l’ha dimostrato”

ASCOLI PICENO – Zona Play-Off agganciata nonostante il pareggio.

L’Atletico Ascoli ha pareggiato 1-1 contro il Termoli, nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli, match valido per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini a fine gara, in conferenza stampa, riportate dal portale del Club ascolano: “Bravi i miei ragazzi, non era facile giocare qui a Monticelli e ringraziamo la società Monticelli per averci ospitato. Complimenti alla mia squadra perché non era facile giocare in questa superficie. Termoli buon avversario e sul campo l’ha dimostrato. Da tre anni manca il fattore casa, anche solo venti tifosi avversari possono fare la differenza che incitano la propria compagine. Piano gara comunque rispettato, siamo soddisfatti”.

