ASCOLI PICENO – Sabato 31 gennaio, dalle ore 14:45 alle 17,30 circa, si svolgerà ad Ascoli Piceno un evento culturale gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche: “Cattolici, ebrei e ortodossi: Ascoli ecumenica”.

L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno (capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XXII), nato grazie al bando “Educare in comune” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia. Coordinato dalle Acli provinciali, il progetto mira a creare una rete di enti del terzo settore e di comuni impegnati a costruire un sistema di welfare sussidiario, capace di valorizzare i servizi esistenti e attivarne di nuovi per il benessere della comunità.

Il percorso prenderà avvio da Piazza Roma e si svilupperà come una camminata guidata attraverso alcuni luoghi significativi della città. La guida accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli spazi, delle testimonianze storiche e degli episodi che raccontano la presenza e l’incontro, nel corso dei secoli, tra le diverse confessioni religiose — cattolica, ebraica e ortodossa — che hanno contribuito alla storia culturale di Ascoli.

Per partecipare gratuitamente è necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome. È previsto un massimo di 100 partecipanti.

