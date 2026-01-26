L’evento al Museo della ceramica è stato possibile grazie al sostegno economico del Comune di Ascoli Piceno e della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, oltre alla collaborazione di Ascoli Muse

ASCOLI PICENO – Con la visita al Museo della ceramica e ad alcuni luoghi della città di Ascoli Piceno è iniziata la dodicesima edizione del progetto “Camminata dei musei”, promosso dall’Unione Sportiva Acli – Comitato provinciale Ascoli Piceno/Fermo.

L’appuntamento numero 158 dell’iniziativa, dedicata alla valorizzazione delle strutture museali di Marche e Abruzzo, ha coinvolto 40 partecipanti che hanno potuto approfondire il forte legame tra Ascoli Piceno e la ceramica, visitando una realtà ricca di manufatti di grande pregioe attraversando una parte della città con luoghi con essa connessi.

Nato nel 2015, il progetto “Camminata dei musei” unisce movimento, socializzazione e scoperta culturale, offrendo a cittadini di ogni età visite guidate gratuite all’interno di musei, collezioni e spazi espositivi del territorio. All’iniziativa hanno preso parte la presidente della Commissione cultura del Comune di Ascoli Piceno, Patrizia Petracci, e il direttore dei Musei Civici, Stefano Papetti.

L’evento al Museo della ceramica è stato possibile grazie al sostegno economico del Comune di Ascoli Piceno e della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, oltre alla collaborazione di Ascoli Musei. Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 7 febbraio con la visita al Museo Licini. Per partecipare è necessario prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509 con il proprio nome e cognome.

