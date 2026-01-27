 

ASCOLI PICENO – Il Caffè Meletti riapre al pubblico a seguito dei lavori di  manutenzione interna, interventi programmati e necessari per garantire la piena funzionalità degli  spazi e la continuità dell’attività di uno dei luoghi più rappresentativi della città.  

La riapertura avviene sotto l’attuale gestione diretta della Caffè Meletti Srl che torna ad accogliere  cittadini e visitatori, confermando il proprio ruolo di spazio di incontro e di relazione per la  comunità ascolana, nel rispetto della sua identità storica e del valore simbolico che da sempre  rappresenta per la città, in attesa della finalizzazione degli accordi con Quintessenza Srl, società a  cui è stata assegnata la futura gestione del Caffè Storico.  

Quintessenza Srl è una Società Benefit composta da Davide Camaioni, Fabio Caponi, Roberta  Faraotti, Valerio Giovannozzi e Stefano Panichi – che riunisce competenze complementari in  ambito gestionale e organizzativo, accoglienza, food & beverage, ristorazione e pasticceria. Il  progetto presentato si fonda su una visione orientata alla continuità, alla tutela dell’identità storica  del Caffè Meletti e allo sviluppo di un dialogo costante con la città.  

Il Caffè Meletti affronta questa fase con senso di responsabilità e attenzione, consapevole del  proprio ruolo di bene identitario e condiviso. Ulteriori aggiornamenti relativi al passaggio di  gestione e all’avvio del nuovo progetto saranno comunicati nei tempi e nelle modalità opportune.


