CASTEL DI LAMA (AP) – Straordinaria domenica di bocce quella vissuta il 25 gennaio allla Bocciofila “La Sportiva” di Castel di Lama, presieduta da Emiliano Cinaglia. Era in programma la quinta edizione del Trofeo F.lli Oddi, competizione nazionale per formazioni di coppia di tutte le categorie di gioco che, agli ordini del direttore di gara Gianluca Gagliardi, ha richiamato l’iscrizione di 167 coppie che si sono date battaglia in spettacolari partite dalle 9 del mattino fino a tarda sera.

La vittoria è finita nelle mani di una delle coppie favorite dal pronostico: Gianluca Formicone-Alfonso Nanni (Vigasio-Villafranca) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-10 su Giovanni Iacucci-Tommaso Martini (S. Cristoforo Fano). Una partita molto bella e combattuta, piena di giocate di alto livello. Per la coppia abruzzese Formicone-Nanni, in forza alla formazione veneta del Vigasio-Villafranca, è l’ennesima affermazione in carriera nella gara nazionale di Castel di Lama. Terzo posto per Maurizio Micozzi-Manuel Capponi (Morrovalle), sconfitti in semifinale 12-1 da Formicone-Nanni. Quarti Vittorio Cavarocchi-Andrea Lelii (Rosetano), battuti in semifinale 12-9 da Iacucci-Martini.

TROFEO DEL BALCONE A CINGOLI (Individuale cat. BCD)

Sabato 24 gennaio la Bocciofila Cingoli, presieduta da Sauro Catervi, ha ospitato il Trofeo del Balcone, gara individuale per atleti di categorie BCD. Ottimo il campo di partecipazione visto che, agli ordini del direttore di gara Graziano Gattari, si sono iscritti ben 307 giocatori che dal mattino hanno dato vita alle fasi eliminatorie per concludere in serata con i turni finali.

La vittoria è andata a Maurizio Carbonetti (Montefanese) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 12-3 su Francesco Zito (Montegranaro). Terzo posto per Andrea Agostinelli (Montefanese), sconfitto in semifinale 12-7 nel derby societario contro Carbonetti. Quarto posto per Stefano Giannotti (Pianello Vallesina), battuto in semifinale 12-10 da Zito.

