ASCOLI PICENO – Cresce l’attesa per l’edizione 2026 del Carnevale ascolano, in programma dal 12 al 17 febbraio. Un’edizione ormai dietro l’angolo che vedrà, tra le novità introdotte dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, anche alcune modifiche relative al regolamento per il concorso dei gruppi mascherati, inclusa la rimodulazione delle postazioni fisse a causa dei lavori che impediranno l’utilizzo di piazza Arringo e della presenza di altri cantieri che, per la riduzione degli spazi disponibili, richiederanno di alzare ulteriormente il livello di sicurezza per la pubblica incolumità e per l’ordine pubblico, secondo le indicazioni delle autorità preposte. Questo comporterà la massima severità sul fronte dei controlli, soprattutto per quel che riguarda eventuali postazioni fisse in piazza del Popolo per cui è previsto, per i trasgressori delle regole, l’intervento delle forze dell’ordine.

REGOLAMENTO E NOVITA’

Per quanto riguarda il regolamento del concorso, una delle novità principali inserite dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli” riguarderà una limitazione relativa agli iscritti alla categoria “Baby”, ovvero i bimbi da 0 a 8 anni, che da questa edizione non potranno più aggiudicarsi il premio di vincitore assoluto del concorso, come avvenuto lo scorso anno, bensì solo quello per il primo posto della categoria di riferimento. Altro cambiamento, quello che riguarda i gruppi che oltre ad iscriversi nella categoria “Omnia Bona” (con uscita obbligatoria il sabato e la domenica mattina della settimana di Carnevale) intendono concorrere per la vittoria in un’altra categoria. In questo caso, sarà obbligatorio proporre una mascherata con un tema diverso per ciascuna categoria.

POSTAZIONI FISSE E SICUREZZA

Dopo la fase preiscrizione per i gruppi fissi, con la possibilità dallo scorso 12 gennaio di inviare una richiesta per ottenere poi l’assegnazione di una delle postazioni disponibili per l’edizione 2026 a seguito di rimodulazioni, tenendo conto dell’impossibilità di utilizzare piazza Arringo per la presenza del cantiere e individuate in base agli spazi disponibili, il presidente Marco Olori e tutti i componenti del direttivo dell’associazione hanno proceduto all’assegnazione delle location individuate a tutti coloro che hanno presentato la richiesta via mail o via whatsap. Nello specifico, le postazioni già assegnate sono le seguenti: due in piazza Roma, una in piazza Simonetti, una lungo corso Trieste davanti alla Bottega del terzo settore, una in via D’Ancaria, una in piazza delle erbe (piazza della verdura) e una in via Ceci. Restano disponibili per i gruppi fissi che potranno sceglierle al momento dell’iscrizione, una postazione in piazza Roma, altre due in corso Trieste, una in largo Crivelli e una in largo Santa Maria intervineas. Non sarà possibile richiedere una postazione fissa se si è iscritti solo nella categoria Omnia Bona.La rimodulazione delle postazioni è stata definita tenendo conto degli spazi disponibili nel massimo rispetto dei parametri di sicurezza, senza margini di tolleranza. È vietato, a tutti i gruppi di qualsiasi categoria, introdurre, in tutta l’area della manifestazione mezzi motorizzati di qualsiasi natura.

LE ISCRIZIONI

Per partecipare al concorso mascherato dei gruppi e delle singole maschere, le iscrizioni saranno possibili dal 9 al 14 febbraio recandosi alla segreteria dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” all’interno della Bottega del terzo settore in corso Trento e Trieste, riempiendo l’apposito modulo. Contestualmente ci si potrà iscrivere anche all’associazione, la cui assemblea, tra l’altro, è stata convocata per domenica prossima 1 febbraio. La segreteria sarà aperta da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio dalle ore 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 18. Sabato 14 febbraio, invece, ci si potrà iscrivere dalle 9 alle 12:30.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.