FOLIGNANO – La comunità folignanese si è ritrovata domenica scorsa presso il ristorante Parco dei Tigli a Piane di Morro per celebrare la ventitreesima edizione della “Festa del Pensionato”. L’evento, ormai divenuto un appuntamento imprescindibile nel calendario cittadino, ha visto la partecipazione di oltre 300 persone. L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato alla Terza Età in stretta sinergia con l’associazione di volontariato onlus “Le 5 Contrade”. La giornata è iniziata con un momento di profonda spiritualità, aperto dalla recita del Santo Rosario e seguito dalla celebrazione della Santa Messa. In seguito il tradizionale pranzo sociale, durante il quale il Comune ha voluto omaggiare con un riconoscimento speciale gli ultranovantenni presenti, simboli viventi della memoria e dell’identità del territorio. Il pomeriggio è proseguito in un clima di gioia collettiva, animato da canti, balli e dalla distribuzione di numerosi premi che hanno regalato sorrisi e spensieratezza a tutti gli intervenuti.

L’assessore alle politiche della terza età, Serena Accorsi, ha espresso profonda gratitudine per la riuscita della manifestazione: «Abbiamo trascorso momenti bellissimi insieme ai nostri anziani. Dietro questo risultato c’è un impegno organizzativo notevole e siamo fieri della risposta ottenuta. Un ringraziamento particolare va all’associazione “Le 5 Contrade” e alla sua presidente Lorena Giuliani e a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida giornata di condivisione».

Dare agli anziani un’occasione concreta di incontrarsi e trascorrere momenti piacevoli insieme: è questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale, che conferma il suo impegno a promuovere iniziative capaci di contrastare la solitudine e rafforzare il senso di comunità. La partecipazione e la convivialità diventano così strumenti concreti per sentirsi parte attiva del proprio territorio.

