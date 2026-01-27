ASCOLI PICENO – Da un’idea dell’AVIS Comunale di Ascoli Piceno nasce “Ferma il Tempo”, la canzone interpretata dal Piccolo Coro NIR dell’associazione NIR APS, sotto la direzione di Pamela Di Clemente.
Il brano è stato scritto dagli autori Samantha Olivieri e Riccardo Lasero.
Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare sul valore della donazione e della solidarietà, utilizzando il linguaggio diretto e autentico della musica e delle voci dei bambini.
Il Piccolo Coro NIR, progetto patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, sostenuto dalla Fondazione Carisap e dall’AVIS comunale di Ascoli Piceno, rappresenta una realtà educativa e culturale attiva sul territorio.
“Ferma il Tempo” è disponibile sulle principali piattaforme digitali, vi invitiamo ad ascoltare il suo messaggio e a condividerlo.
È inoltre in fase di progettazione la realizzazione di un videoclip, iniziativa sostenuta dal Comune di Ascoli Piceno e dall’AVIS comunale di Ascoli Piceno.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web www.noteinradio.it, scrivete a [email protected] o chiamate il numero 380/3681147.
