CASTORANO – Un lavoro durato tutto l’arco degli ultimi quattro anni, ma che finalmente è pronto per vedere la luce.

Stiamo parlando di “Statistiche demografiche di Castorano, dal 1866 al 2024”, libro realizzato da Emidio Cantalamessa, Castoranese di Pescolla, che è riuscito nell’intento per niente facile di ripercorrere quasi un secolo e mezzo di storia del suo paese attraverso i numeri. Numeri e cifre che dentro a questa pubblicazione si animano e, come d’incanto, danno vita a storie, aneddoti, spaccati quotidiani di una società e di un paese di origine contadina, fiero del suo passato che è stato ed è ancora oggi base e fulcro della vita sociale ed economica di Castorano.

“Questo libro – le parole di Emidio Cantalamessa, che finalmente può sciogliersi in un affiato misto tra orgoglio ed emozione per aver dato vita ad una pubblicazione unica nel suo genere e che sarà sicuramente accolta con estremo piacere dai Castoranesi – è nato dal desiderio di far conoscere ai più giovani e far tornare alla mente di chi ha qualche anno in più, le radici della comunità di Castorano che non ha poi così poca storia. Il mio lavoro è iniziato prendendo visione dei 288 volumi custoditi nell’archivio comunale e delle 12.266 registrazioni in essi contenute, dalle quali ho estrapolato tutti i dati di interesse statistico”.

Intorno a questo certosino lavoro preparatorio, Cantalamessa ha poi costruito tutta l’impalcatura della pubblicazione: “In questo libro sono riportati tanti numeri che per la nostra comunità non sono solo numeri ma storie che s’intrecciano con altre storie. Ho cercato di portare alla luce storie di vita quotidiana di Castorano, del paese in cui sono cresciuto. La mia ricerca mi ha portato indietro nel tempo; mi ha fatto fare un salto nel passato di oltre un secolo e mezzo. Ho avuto la possibilità di immergermi nella quotidianità di una comunità di fine ‘800. È stato un viaggio emozionante – la conclusione di Emidio Cantalamessa – tra generazioni vecchie e nuove. Sono entrato in punta di piedi nella sacralità delle famiglie nei momenti più intimi e importanti quali un matrimonio, la nascita di un figlio o la perdita di un familiare. Ho visto la trasformazione di questa piccola realtà comunale da comunità prettamente rurale alla modernità attuale. Taluni cambiamenti sono stati una benedizione divina, mentre altri mi fanno pensare con nostalgia ai tempi che furono”.

Un libro salutato con estrema soddisfazione dall’Amministrazione comunale, che si è subito mossa per presentarlo ufficialmente al cospetto di tutto il paese.

“Siamo grati ad Emidio per il suo libro – la dichiarazione della sindaca di Castorano, Rossana Cicconi -, che a breve entrerà a far parte del patrimonio culturale del nostro paese; un libro che ci rende orgogliosi della nostra storia e che ci aiuta a capire quello che siamo oggi, attingendo dal nostro passato. A tale proposito incontrerò a breve l’autore per concordare con lui la data della presentazione ufficiale, che terremo nella sala consiliare del Comune ed alla quale invitiamo sin d’ora tutti a partecipare, ad iniziare ovviamente dai nostri concittadini”.

