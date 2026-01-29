ASCOLI PICENO – Di seguito la nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Ordinanza dirigenziale 54 del 28/01/26 – Regolamentazione della circolazione in Piazza Viola e Via dei Bonaparte per smontaggio gru presso cantiere Corradetti.
Richiedente: Green Building srl
Con l’Ordinanza dirigenziale 54 del 28 gennaio 2026 l’Amministrazione comunale ordina di adottare per il giorno 03/02/26 dalle ore 05.00 alle 20.00 i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale:
- L’interdizione della circolazione stradale in Piazza Viola lato sud: nella fascia oraria di chiusura dovrà essere sempre garantito il transito pedonale al fine di garantire l’accesso alle proprietà laterali nonché alle attività commerciali;
- Divieto di sosta con rimozione coatta lato sud di Piazza Viola con revoca dell’offerta di sosta a pagamento e Via dei Bonaparte lato est nel tratto compreso dal Battistero fino all’intersezione con Piazza Viola;
- Divieto di sosta con rimozione coatta in Via dei Bonaccorsi civ. 23 con revoca dell’offerta di sosta dello stallo disabili (n. 2 stalli);
- L’interdizione temporanea del transito veicolare (ad esclusione delle fasce orarie 7,30/9,30 – 12,30/14,30 ed infine 15,30/16,30 al fine di agevolare l’accesso e l’uscita dalle scuole) in Piazza Viola lato nord e in Via dei Bonaccorsi dovrà avvenire per il tempo strettamente indispensabile per consentire, in sicurezza, il transito in controsenso dei mezzi utilizzati mediante l’utilizzo di movieri, a cura e spese della ditta richiedente che dovranno altresì impedire temporaneamente l’accesso sulle vie citate ai veicoli provenienti dalle vie limitrofe al momento del passaggio del veicolo/veicoli utilizzati;
- L’interdizione temporanea della circolazione stradale di cui al punto 4 dovrà avvenire mediante l’ausilio di n. 3 movieri da posizionare rispettivamente alle seguenti intersezioni:
- Piazza Viola Lato nord/Via dei Bonaparte e Corso Vittorio Emanuele/Via dei Bonaparte al fine consentire la percorrenza in senso contrario dei mezzi impegnati nello smontaggio gru (n. 2 movieri);
- Piazza Viola lato nord/Via dei Bonaccorsi al fine consentire la percorrenza ai soli veicoli diretti in Farmacia Righetti (n. 1 moviere);
In caso di sfavorevoli condizioni meteo o se, per eventuali difficoltà tecnico- organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di smontaggio gru per le date concordate, la validità ed efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date, da comunicare, allo scrivente ufficio via mail all’indirizzo sopra indicato.
