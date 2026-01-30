ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.

Con l’Ordinanza dirigenziale 61 del 30 gennaio 2026 l’Amministrazione comunale ordina dal 09/02/2026 al 31/12/2026 per 2 episodi settimanali, previsti nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30, l’adozione dei seguenti provvedimenti:

– l’interdizione del transito veicolare in via dei Soderini nel tratto compreso tra l’intersezione con Via delle Torri e Largo delle Concezioniste, con precise e ben visibili indicazioni del percorso pedonale alternativo e garantendo comunque il transito pedonale ai residenti al fine di permettere a questi ultimi di raggiungere le proprietà laterali;

– istituzione del senso unico di circolazione veicolare in Via di Solestà (direzione Via dei Soderini/Via E. Trebbiani) mediante la rimozione del paletto dissuasore posto in corrispondenza dell’intersezione con Via dei Soderini. La rimozione e il ricollocamento del dissuasore nonché della – segnaletica mobile di senso unico da apporre all’intersezione tra via delle Torri e via di Solestà nonché quello di senso vietato da apporre all’altezza dell’intersezione di via di Solestà con Rua dei Grisanti è operata, volta per volta, a cura e spese delle ditte esecutrici dei lavori ed è condizione necessaria alla chiusura temporanea di via dei Soderini;

– la revoca dello stallo disabili presente in Via di Solestà da replicare in corrispondenza del civico 1 di Via delle Torri;

– istituzione del doppio senso di circolazione in Via San Giacomo a seguito del quale dovrà essere istituito l’obbligo direzionale “destra” e “sinistra” all’intersezione tra Largo della Fortuna e Via San Giacomo ed l’obbligo direzionale “dritto” e “destra” all’intersezione tra Via Manilia e Via San Giacomo;

– collocazione in Lgo Clementi di obbligo direzionale “sinistra” e “strada senza uscita” e di cartello di preavviso di dimensioni di m. 1,00×0,70 indicante l’accesso consentito da Via degli Studi e Cso di Sotto;

– dare ampia informazione agli abitanti di zona alle proprietà laterali, ai proprietari di passi carrabili, ecc. interessati dalla chiusura in questione mediante la collocazione di cartelli di preavviso di dimensioni di m.1,00×0,70 nell’area interessata, indicanti la data ed orario di chiusura nonché gli estremi della presente O.D.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.