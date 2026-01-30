Al rientro, l’atleta ha voluto ringraziare personalmente l’Amministrazione comunale per il sostegno ricevuto, consegnando Luca Morganti – facente funzione sindaco – la maglietta dei “Lupi Marchigiani” e il calendario con il logo del Comune

COLLI DEL TRONTO – Colli del Tronto protagonista ai Campionati Mondiali WAF di braccio di ferro, disputati in Bulgaria dal 10 al 22 settembre 2025, grazie alla partecipazione dell’atleta Filippo Capriotti che, nella categoria Grand Master 100 kg, ha conquistato un prestigioso terzo posto.

Al rientro, Capriotti ha voluto ringraziare personalmente l’Amministrazione comunale per il sostegno ricevuto, consegnando Luca Morganti – facente funzione sindaco – la maglietta dei “Lupi Marchigiani” e il calendario con il logo del Comune, un gesto simbolico ma significativo per testimoniare riconoscenza e orgoglio per aver portato Colli del Tronto nel mondo, vista la portata internazionale della competizione.

Morganti, nel complimentarsi con l’atleta per l’impegno e i risultati raggiunti ha sottolineato come l’Amministrazione comunale continui a sostenere le società sportive, proseguendo nel percorso già avviato con realtà come tennis e calcio, con l’obiettivo di valorizzare lo sport come crescita, comunità e rappresentanza del territorio.

