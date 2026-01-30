 

ORE 20.30  STADIO “Del Duca”, la gara del Friday night al “Del Duca” alle ore 20:30 è valida per la ventiquattresima giornata del girone B del campionato di Serie C.

L’Ascoli affronta il Livorno, da terzo in classifica con 40 punti in classifica, gli ospiti dell’ex Dionisi  invece sono a 25 punti.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Damiani, Oviszach (61’ Pagliai), Galuppini (52’ Milanese), D’Uffizi (75’ Rizzo Pinna), Guiebre, Alagna, Curado, Gori (61’ Chakir), Corradini. A disp. Barosi, Brzan, Ndoj, Silipo, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Palazzino, Rizzo, Zagari. All. Tomei

LIVORNO: Seghetti, Luperini, Dionisi, Di Carmine, Biondi (65’ Malagrida), Haveri (46’ Panattoni), Noce, Hamlili (46’ Odjer), Baldi, Mawete, Marchesi. A disp. Tani, Ciobanu, Camporese, Ghezzi, Panaioli, Antoni, Marinari, Bonassi. All. Venturato

 

RETI: 7’ e 33’ Gori (A), 12’ D’Uffizi (A), Baldi (L)

NOTE: Ammoniti: Damiani (A), Nicoletti (A), Luperini (L). Spettatori 8.972 (7.150 abbonati) per un incasso di 52.853,94 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 2’ pt, 4’ st.

ARBITRO: Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Carlo De Luca della sezione di Merano e Giuseppe Fanara della sezione di Cosenza e dal quarto ufficiale Leonardo Leorsini di Terni. Operatore FVS Ledjan Skura di Jesi.
CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
0′ calcio di inizio battuto dagli ospiti in divisa amaranto, Ascoli col classico completino bianconero
2′ corner per il Livorno che recrimina un fallo di mano
4′ azione d’attacco manovrata del Picchio, cross di Guiebre para Seghetti
6′ punizione per il Picchio dai 30 metri
7- GOL ASCOLI gran tiro di  Gori, filtrante di Corradini che aveva recuperato un pallone sulla trequarti, il bomber bianconero infila di potenza sotto la traversa
11′ Dionisi tira dal limite dopo una palla persa in uscita,  para Vitale
12′ RADDOPPIO ASCOLI CON D’UFFIZI, si libera dal vertice dell’area infila a giro sotto al sette opposto, l’attaccante bianconero raggiunge i 10 gol stagionali

16′ GOL LIVORNO. Baldi infila sfruttando la sponda di testa di Noce su cross dalla sinistra, difesa immobile

24′ punizione dal  limite dell’area per il Livorno conquistata da Dionisi, batte l’ex bianconero, cross respinto dalla difesa, ennesimo corner per gli ospiti

30′ OCCASIONE ASCOLI, punizione dalla distanza cross in mezzo, sul secondo palo arriva Nicoletti pronto a cercare la deviazione, palla che termina di poco a lato

33′ GOL ASCOLI, ancora un’azione spettacolare del Picchio che arriva in area, tiro ribattuto, arriva Gori che infila con un rasoterra potente a fil di palo

40′ recupero palla del Livorno a centrocampo, ripartenza e fallo su Biondi, punizione per gli ospiti dal limite dell’area. Ammonito Damiani

47- Termina il primo tempo dopo due minuti di recupero

 

SECONDO TEMPO

46- Riprende la partita .  Subito doppio cambio nel Livorno entra Odjer per Hamlili e Antoni per Haveri

51′ cambio Ascoli esce Galuppini entra Milanese

54′ OCCASIONE ASCOLI, D’Uffizi si mette in proprio e sfrutta un contropiede, prova un piazzato dal limite, devia in corner Seghetti. Dal corner tap in al volo di Gori ci mette ancora una pezza il portiere deviando in angolo

56′ DOPPIA OCCASIONE LIVORNO, clamorosamente fallisce il tap in Mawetw a due passi dalla linea di porta, poi Damiani in impostazione sbaglia e calcia subito in porta Di Carmine, para il portiere del Picchio

59 – Ammonito Nicoletti per un fallo a centrocampo su Di Carmine, altra punizione dal limite per il Livorno, cross troppo lungo

62- Guiebre si invola sulla fascia sinistra, assist per Oviszach che calcia alto col destro

63- Doppio cambio Ascoli: escono Oviszach e Gori, dentro Pagliai e Chakir

64- Corner di Corradini, colpo di testa di Milanese, si salva Seghetti ancora in corner

66′ OCCASIONE ASCOLI, D’Uffizi serve Damiani al limite dell’area, il tiro del centrocampista è debole

75- Problemi all’adduttore per D’Uffizi, cambio al suo posto Rizzo Pinna

77′ Tiro di Dionisi dal limite, rasoterra para Vitale

80′ ammonito Luperini

82′ OCCASIONE LIVORNO, Dionisi si invola sulla sinistra e serve l’accorrente Marchesi  che però spreca tirando alto

87′ OCCASIONE LIVORNO  Dionisi serve  in area Di Carmine a  pochi passi dalla porta il suo tiro deviato in corner

90- Quattro minuti di recupero

91- OCCASIONE ASCOLI, serie di rimpalli poi Chakir col sinistro spara alto

95′ termina la gara con la vittoria del Picchio che sale a quota 43 in classifica

 

 


