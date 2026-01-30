ORE 20.30 STADIO “Del Duca”, la gara del Friday night al “Del Duca” alle ore 20:30 è valida per la ventiquattresima giornata del girone B del campionato di Serie C.
L’Ascoli affronta il Livorno, da terzo in classifica con 40 punti in classifica, gli ospiti dell’ex Dionisi invece sono a 25 punti.
FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Damiani, Oviszach (61’ Pagliai), Galuppini (52’ Milanese), D’Uffizi (75’ Rizzo Pinna), Guiebre, Alagna, Curado, Gori (61’ Chakir), Corradini. A disp. Barosi, Brzan, Ndoj, Silipo, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Palazzino, Rizzo, Zagari. All. Tomei
LIVORNO: Seghetti, Luperini, Dionisi, Di Carmine, Biondi (65’ Malagrida), Haveri (46’ Panattoni), Noce, Hamlili (46’ Odjer), Baldi, Mawete, Marchesi. A disp. Tani, Ciobanu, Camporese, Ghezzi, Panaioli, Antoni, Marinari, Bonassi. All. Venturato
RETI: 7’ e 33’ Gori (A), 12’ D’Uffizi (A), Baldi (L)
NOTE: Ammoniti: Damiani (A), Nicoletti (A), Luperini (L). Spettatori 8.972 (7.150 abbonati) per un incasso di 52.853,94 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 2’ pt, 4’ st.
16′ GOL LIVORNO. Baldi infila sfruttando la sponda di testa di Noce su cross dalla sinistra, difesa immobile
24′ punizione dal limite dell’area per il Livorno conquistata da Dionisi, batte l’ex bianconero, cross respinto dalla difesa, ennesimo corner per gli ospiti
30′ OCCASIONE ASCOLI, punizione dalla distanza cross in mezzo, sul secondo palo arriva Nicoletti pronto a cercare la deviazione, palla che termina di poco a lato
33′ GOL ASCOLI, ancora un’azione spettacolare del Picchio che arriva in area, tiro ribattuto, arriva Gori che infila con un rasoterra potente a fil di palo
40′ recupero palla del Livorno a centrocampo, ripartenza e fallo su Biondi, punizione per gli ospiti dal limite dell’area. Ammonito Damiani
47- Termina il primo tempo dopo due minuti di recupero
SECONDO TEMPO
46- Riprende la partita . Subito doppio cambio nel Livorno entra Odjer per Hamlili e Antoni per Haveri
51′ cambio Ascoli esce Galuppini entra Milanese
54′ OCCASIONE ASCOLI, D’Uffizi si mette in proprio e sfrutta un contropiede, prova un piazzato dal limite, devia in corner Seghetti. Dal corner tap in al volo di Gori ci mette ancora una pezza il portiere deviando in angolo
56′ DOPPIA OCCASIONE LIVORNO, clamorosamente fallisce il tap in Mawetw a due passi dalla linea di porta, poi Damiani in impostazione sbaglia e calcia subito in porta Di Carmine, para il portiere del Picchio
59 – Ammonito Nicoletti per un fallo a centrocampo su Di Carmine, altra punizione dal limite per il Livorno, cross troppo lungo
62- Guiebre si invola sulla fascia sinistra, assist per Oviszach che calcia alto col destro
63- Doppio cambio Ascoli: escono Oviszach e Gori, dentro Pagliai e Chakir
64- Corner di Corradini, colpo di testa di Milanese, si salva Seghetti ancora in corner
66′ OCCASIONE ASCOLI, D’Uffizi serve Damiani al limite dell’area, il tiro del centrocampista è debole
75- Problemi all’adduttore per D’Uffizi, cambio al suo posto Rizzo Pinna
77′ Tiro di Dionisi dal limite, rasoterra para Vitale
80′ ammonito Luperini
82′ OCCASIONE LIVORNO, Dionisi si invola sulla sinistra e serve l’accorrente Marchesi che però spreca tirando alto
87′ OCCASIONE LIVORNO Dionisi serve in area Di Carmine a pochi passi dalla porta il suo tiro deviato in corner
90- Quattro minuti di recupero
91- OCCASIONE ASCOLI, serie di rimpalli poi Chakir col sinistro spara alto
95′ termina la gara con la vittoria del Picchio che sale a quota 43 in classifica
