ASCOLI PICENO – L’Ascoli di mister Tomei sale a quota 43 punti con una prestazione di sostanza e cinismo, piegando un Livorno generoso, ma troppo fragile in fase difensiva. Il 4-2-3-1 bianconero ha funzionato a meraviglia nei primi 35 minuti, sfruttando la linea difensiva molto alta dei toscani: i lanci di Corradini e le accelerazioni di D’Uffizi mandano in tilt la retroguardia degli ospiti.

Il tecnico del Livorno, Venturato: ” Rimane la grande prestazione che abbiamo fatto e di cui sono soddisfatto, positiva su tanti aspetti, sugli errori individuali dobbiamo riflettere. Quando incontri le squadre di grande qualità succede questo, dobbiamo essere bravi a continuare a crescere dal punto di vista individuale e dal punto di vista collettivo. Abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Gli errori ci hanno penalizzato ed è un peccato perché la voglia e la determinazione di proporre un certo tipo di calcio ce lo portiamo dietro, complimenti all’Ascoli per la vittoria. Una buona squadra non credo nettamente superiore.”

Mister Tomei: “Abbiamo affrontato una squadra molto forte, in salute e che ha giocatori importanti e di esperienza soprattutto davanti, siamo stati bravi a concedere il meno possibile. Abbiamo creato tanto e quando non abbiamo creato sono state scelte tecniche sbagliate. Galuppini non era lucidissimo e abbiamo rischiato perché loro hanno densità. Sono contento della prestazione di tutta la squadra, anche nel secondo tempo abbiamo capito che bisognava essere più concreti e l’ho fatto anche nella scelta delle sostituzioni. Loro fisicamente sono una squadra che mette in difficoltà nei duelli e abbiamo optato per delle scelte anticipate. Abbiamo rischiato sulle leggerezze nostre e sono errori che non dobbiamo fare soprattutto contro giocatori di esperienza. Fa parte della crescita. Bisogna credere in quello che si fa e quando si fa. Classifica? il calcio è uno sport diabolico, devi concentrarti su te stesso e dare sempre il massimo, anche col Pineto dovremmo dare il 100%. D’Uffizi? un leggero affaticamento. Oviszach? ha bisogno di giocare e di ritmo per crescere ancora tutti devono continuare a crescere, per me sono tutti titolari”.

Gori, autore di una doppietta: “Un piacere tornare al gol, il gol più bello sarà quello che dobbiamo ancora fare, ce lo meritiamo che facciamo un lavoro incredibile. Noi non ci mettiamo limiti mancano tante partite e dobbiamo guardare partita per partita, se giochiamo da Ascoli la classifica si accorcia. Dobbiamo crederci, fino a quando sarò qui cercherò di fare il massimo per la squadra.”

