ASCOLI PICENO – Alla vigilia della trasferta dell’Atletico Ascoli contro la capolista Ostiamare, in programma il primo febbraio, match valido per il girone F di serie D, il tecnico bianconero Simone Seccardini ha analizzato il momento della squadra, tornando sul pareggio contro il Termoli, presentando la sfida di domani e parlando anche del mercato.

Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata contro il Termoli, contro un avversario solido e ben organizzato. Dopo il gol probabilmente avremmo potuto gestire meglio, soprattutto dal punto di vista emotivo, i minuti immediatamente successivi al vantaggio. Resta comunque un punto importante, che ci ha permesso di entrare per la prima volta in zona play-off, e che va valutato in maniera positiva. Mi aspetto una partita aperta contro l’Ostiamare, contro una squadra molto forte che occupa il primo posto fin dall’inizio del campionato. All’andata abbiamo disputato una delle nostre migliori prestazioni stagionali, giocando alla pari e dimostrando di potercela giocare. Sarà stimolante ritrovare questo confronto, con la speranza di riuscire a ottenere un risultato diverso. Belloni? Perdiamo un ragazzo che ha sempre mostrato grande disponibilità, serietà e dedizione, facendosi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa. Per sua volontà ha chiesto di intraprendere un nuovo percorso e abbiamo rispettato la sua scelta. Colgo l’occasione per ringraziarlo pubblicamente per l’atteggiamento impeccabile avuto in questi mesi. Per quanto riguarda il mercato, siamo soddisfatti della rosa attuale. È chiaro che l’uscita di un giocatore riduce una soluzione, ma non vogliamo intervenire in modo affrettato. Valuteremo con attenzione eventuali opportunità, sia per il presente sia in prospettiva futura. La società, insieme al direttore sportivo, saprà muoversi nel modo più corretto”.

