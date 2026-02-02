ASCOLI PICENO – Un pareggio che stavolta vale tanto.
L’Atletico Ascoli ha pareggiato 2-2 contro l’Ostiamare in trasferta nel pomeriggio di domenica primo febbraio, match valevole per il girone F di serie D.
A fine primo tempo gli ascolani vincevano 2-1, nella seconda frazione il pareggio dei padroni di casa. Attimi di tensione nel finale per un colpo alla nuca per Nonni che ha dovuto lasciare il campo per accertamenti successivi in ospedale.
L’Ostiamare perde il primato a favore del Teramo e l’Ancona, ora davanti di un solo punto. I bianconeri rafforzano la posizione in zona PlayOff.
Di seguito il tabellino completo
Ostiamare: Vertua, Orfano, Piroli, Vianni (16’st Felici), Marrali (16’st Ceccarelli), Lazzeri (29’st Gueye), Donsah (38’st Pontillo), Greco, Spinosa, Vagnoni (1’st Badje), Cardella. In panchina: Midio, Cinque, Baldassi, Tesauro. Allenatore: D’Antoni
Atletico Ascoli: Di Giorgio, Feltrin, Nonni, Forgione (11’st Coppola), Maio (39’st Didio), Minicucci (33’st Gafuri), Vechiarello, Sbrissa (44’st D’Alessandro), Sardo, Mazzarani, Carbone (24’st Bucco). In panchina: Viganò, Moscarini, Camilloni, Muro ALLENATORE Seccardini
Marcatori: Spinosa 20’pt rig. (Ostiamare), Sardo 42’pt (Atletico Ascoli), Forgione 44’pt (Atletico Ascoli), Donsah 35’st (Ostiamare)
Arbitro: Collier di Gallarate.
Assistenti: Guiducci di Empoli e Piccolo di Vibo Valentia
Ammoniti: Vechiarello, Forgione, Spinosa Rec. 3’pt -7’st.
