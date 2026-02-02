ASCOLI PICENO – Soddisfazione e consapevolezza dei propri mezzi.

L’Atletico Ascoli ha pareggiato 2-2 contro l’Ostiamare in trasferta nel pomeriggio di domenica primo febbraio, match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini, a fine gara in conferenza stampa, riportate dal portale del Club ascolano: “Nonni fortunatamente è cosciente, è stato portato in ospedale per alcuni controlli. Ringrazio lo staff medico dell’Ostiamare che è intervenuto prontamente insieme al nostro. Per noi è arrivato un risultato positivo anche se abbiamo avuto anche la chance di siglare il 3-1. Alla fine non è stato semplice reggere l’urto, gli ultimi sei minuti abbiamo giocato anche con un uomo in meno visto quanto era successo a Nonni. Portiamo a casa un punto con orgoglio e faccio i complimenti ai miei ragazzi”.

