ASCOLI PICENO – Cambiano la viabilità e la sosta a Piazza della Viola, dove l’Amministrazione ha deciso di regolamentare il traffico anche alla luce dei numerosi cantieri presenti. A seguito di un sopralluogo del personale della Polizia locale e dell’Ufficio segnaletica del Comune, sono state adottate misure per via Afranio, via dei Bonaparte e alcuni tratti di corso Mazzini e corso Vittorio Emanuele.

“Nel perimetro del centro storico – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – stiamo portando avanti una profonda azione di rinnovamento, che parte dal rifacimento di via Trieste e Piazza Arringo per arrivare a disegnare un nuovo assetto della viabilità. Il nostro obiettivo è snellire il traffico nelle aree del centro e allo stesso tempo riqualificare spazi vitali della nostra città”.

“Per Piazza della Viola – ha spiegato l’assessore al Traffico, Gianni Silvestri – abbiamo un programma ben definito e, in vista dell’avvio delle procedure amministrative per completare il sistema di limitazione del traffico veicolare a fasce orarie, abbiamo deciso di intervenire con alcuni accorgimenti che tengono conto delle esigenze di mobilità e sosta. Tra cantieri, scuole e traffico quotidiano, questa zona del centro si è trovata sotto stress e le misure che ora adottiamo servono ad ‘alleggerire’ questo peso e permettere a residenti e automobilisti di muoversi in maniera più funzionale”.

Con un’ordinanza è stata quindi regolamentata la circolazione stradale in Piazza della Viola e vie limitrofe, attraverso l’istituzione di alcuni sensi unici e percorsi obbligati.

Tali modifiche verranno attuate nei prossimi giorni, dopo aver provveduto all’adeguamento della segnaletica stradale.

Questi gli interventi previsti, nel dettaglio:

c.so Mazzini (tratto da via dei Bonaparte a via Tito Afranio) istituzione del senso unico di circolazione con direzione Est/Ovest,

c.so Mazzini (tratto da via Tito Afranio a via dei Bonaccorsi) istituzione del doppio senso di circolazione e revoca degli stalli riservati ai ciclomotori/motocicli posti al lato Nord;

via dei Bonaccorsi (tratto da c.so Mazzini a piazza viola) istituzione del senso unico di circolazione con direzione Nord/Sud e obbligo di andare dritto all’intersezione con Piazza Viola;

c.so Mazzini (intersezione con via dei Bonaccorsi) obbligo di svolta a destra in orario ZTL eccetto autorizzati;

c.so Mazzini (intersezione con via Tito Afranio) obbligo di andare dritto in orario ZTL eccetto autorizzati;

via Tito Afranio (lato Est da c.so Mazzini al civico 58) istituzione di stalli di sosta “a pettine” per ciclomotori e motocicli;

via dei Bonaparte (altezza civico 12) obbligo di andare dritto per i veicoli aventi lunghezza maggiore di m.5,00 – (intersezione c.so Mazzini) obbligo di andare a destra per i veicoli aventi lunghezza maggiore di m.5,00;

c.so Vittorio Emanuele (altezza intersezione con via Palestro) divieto di transito e obbligo di svolta a sinistra ai veicoli aventi dimensioni maggiori di 2,10m in larghezza e 5,50 in lunghezza.

