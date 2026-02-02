ASCOLI PICENO – Le navette gratuite della Start si adeguano alle esigenze degli utenti e ai lavori in corso a Piazza Arringo: con un’ordinanza, infatti, è stata autorizzata la percorrenza di corso Trento e Trieste in direzione nord-sud. Una modifica che vale esclusivamente per i due bus gratuiti dell’azienda di trasporto pubblico, la navetta San Pietro Martire e la navetta Porta Romana, che collegano le principali aree di parcheggio fuori le mura con il centro storico.

“Abbiamo adattato il servizio alle nuove esigenze – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – e abbiamo recepito la proposta della Start, che in questi giorni ha elaborato i nuovi percorsi delle due navette gratuite. Come Amministrazione vogliamo limitare l’uso dei veicoli privati e incentivare la mobilità sostenibile, dando la possibilità a tutti di raggiungere comodamente il centro storico e contemporaneamente abbassando i livelli di traffico e inquinamento. Un ringraziamento va anche alla Comandante della Polizia Locale per il prezioso lavoro svolto in merito all’adeguamento del percorso per le navette”.

“Crediamo molto in questo servizio – ha aggiunto l’assessore con delega al Traffico, Gianni Silvestri – e quando la Start ci ha proposto la rimodulazione dei percorsi ci siamo messi al lavoro per trovare le soluzioni migliori per l’utenza. Il grande lavoro che l’Amministrazione sta portando avanti per la riqualificazione del centro storico impatta inevitabilmente su traffico e sosta, ma da parte nostra vogliamo dare la possibilità di raggiungere facilmente il centro storico, garantendo aree di sosta e servizi di collegamento gratuiti, come in questo caso”.

Il presidente della Start, Enrico Diomedi, ha sottolineato “la fitta e proficua interlocuzione con l’Amministrazione comunale, che ha portato alla rimodulazione dei percorsi delle due navette gratuite proprio per permettere un più agevole accesso al centro. Come azienda abbiamo apprezzato la concessione di transitare lungo corso Trento e Trieste in direzione nord-sud, una modifica che permetterà anche una maggiore frequenza nei passaggi”.

Questi i nuovi percorsi.

Navetta “San Pietro Martire”: viale A.de Gasperi, stazione FS, via Piemonte, Stadio, via Zeppelle, viale Vellei, via Lungotronto, piazza Ventidio Basso, via Ceci, corso Trento e Trieste, piazza Roma, via Pretoriana, via delle Rimembranze, via Ricci, via Lungo Castellano, viale De Gasperi;

Navetta “Porta Romana”: viale De Gasperi, stazione FS, via Piemonte, Stadio, via Zeppelle, viale Vellei, via Lungotronto, corso Trento e Trieste, piazza Roma, via Angelini, piazza Cecco D’Ascoli, via Ricci, via Lungo Castellano, viale De Gasperi

