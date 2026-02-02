ASCOLI PICENO – Di seguito due note del Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 64 del 2 febbraio 2026 l’Amministrazione comunale ordina di regolamentare come segue la circolazione stradale in via Piazza della Viola e vie limitrofe:
- c.so Mazzini (tratto da via dei Bonaparte a via Tito Afranio) istituzione del senso unico di circolazione con direzione Est/Ovest;
- c.so Mazzini (tratto da via Tito Afranio a via dei Bonaccorsi) istituzione del doppio senso di circolazione e revoca degli stalli riservati ai ciclomotori/motocicli posti al lato Nord;
- via dei Bonaccorsi (tratto da c.so Mazzini a piazza viola) istituzione del senso unico di circolazione con direzione Nord/Sud e obbligo di andare dritto all’intersezione con Piazza Viola;
- c.so Mazzini (intersezione con via dei Bonaccorsi) obbligo di svolta a destra in orario ZTL eccetto autorizzati;
- c.so Mazzini (intersezione con via Tito Afranio) obbligo di andare dritto in orario ZTL eccetto autorizzati;
- via Tito Afranio (lato Est da c.so Mazzini al civico 58) istituzione di stalli di sosta “a pettine” per ciclomotori e motocicli;
- via dei Bonaparte (altezza civico 12) obbligo di andare dritto per i veicoli aventi lunghezza maggiore di m.5,00 – (intersezione c.so Mazzini) obbligo di andare a destra per i veicoli aventi lunghezza maggiore di m.5,00;
- c.so Vittorio Emanuele (altezza intersezione con via Palestro) divieto di transito e obbligo di svolta a sinistra ai veicoli aventi dimensioni maggiori di 2,10m in larghezza e 5,50 in lunghezza.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 63 del 2 febbraio 2026 l’Amministrazione comunale ordina di regolamentare come segue la circolazione stradale in c.so Trento e Trieste:
Istituzione del senso unico di circolazione con direzione Sud/Nord, fatta eccezione esclusivamente per i veicoli della ditta START PLUS scarl adibiti al servizio pubblico di “bus navetta gratuito”, i quali potranno percorrere detta via con direzione Nord/Sud;
Istituzione delle fermate bus nelle vie indicate in premessa, con gli orari comunicati a questo Ente dalla ditta START PLUS scarl con nota prot.6841/2026
