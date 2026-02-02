ASCOLI PICENO – Saluta l’Ascoli Calcio con un trasferimento a titolo temporaneo, il terzino 21enne Francesco Cozzoli che passa al Trapani.
Il Club bianconero saluta Francesco e gli augura un prosieguo di stagione soddisfacente.
Il club granata che milita nel girone C di Serie C, allenata da un ex bianconero Aronica, da il benvenuto al difensore:
“La società Fc Trapani 1905 comunica di aver acquisito, con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Cozzoli. Difensore di fascia sinistro, classe 2004 arriva dall’Ascoli dopo aver collezionato, nell’attuale stagione, 1 presenze in campionato ed 1 in Coppa Italia di Serie C. Cresciuto nel settore giovanile della Lodigiani. Francesco, benvenuto!”
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
