ASCOLI PICENO – Iniziativa nella città delle Cento Torri.

Il terzo incontro della rassegna, dal titolo “L’Architettura tra le due Guerre” si terrà giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 18 nella suggestiva sede di Palazzo Bazzani (ingresso da Via T. Afranio 25 – Ascoli Piceno). Evento aperto a tutti senza prenotazione. Contributo di partecipazione consigliato 4 euro Iscritti FAI, 6 euro Non iscritti.

L’incontro sarà a cura della profesoressa Elisabetta Agostini e del professor Giuseppe Bonaccorso e affronterà il tema dell’architettura del Ventennio fascista ad Ascoli Piceno, attraverso una comparazione con coeve realizzazioni architettoniche in Italia e in Europa.

Verranno analizzate le caratteristiche tipologiche e formali della produzione architettonica compresa tra il 1930 e la fine della Seconda guerra mondiale, con particolare attenzione alle trasformazioni urbane e architettoniche che questo periodo cruciale della storia italiana ha determinato anche nella nostra città.

L’incontro consentirà di riconoscere e comprendere gli interventi urbanistici ed edilizi tuttora visibili, che ancora oggi caratterizzano in modo significativo il volto di Ascoli Piceno.

Con questa iniziativa, la Delegazione FAI di Ascoli Piceno intende promuovere un percorso di conoscenza e riflessione sulla cultura del Novecento, valorizzando le personalità, i luoghi e le idee che hanno contribuito a definire la modernità ascolana e italiana.

