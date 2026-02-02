Per partecipare occorre prenotare con un messaggio al numero 3939365509, entro il 6 febbraio, indicando il proprio nome e cognome

ASCOLI PICENO – Sabato 7 febbraio, con la visita alla Galleria d’arte contemporanea e ai luoghi liciniani della città, è in programma il secondo appuntamento della dodicesima edizione del progetto “Camminata dei musei”.

La manifestazione è dedicata alla figura di Osvaldo Licini, uno dei principali pittori astrattisti italiani del Novecento, noto per il suo stile “fantastico” e per le figure ricorrenti dell’Angelo ribelle e dell’Amalassunta.

Il programma dell’iniziativa di sabato 7 febbraio prevede il ritrovo dei partecipanti alle 14,45 davanti al Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo. A seguire, con l’ausilio di una guida turistica abilitata, un itinerario cittadino dedicato ai luoghi legati a Osvaldo Licini e l’ingresso gratuito alla Galleria d’arte contemporanea.

L’iniziativa, aperta a un massimo di 40 persone, è promossa dall’Unione Sportiva Acli – Comitato provinciale Ascoli Piceno/Fermo

La manifestazione è resa possibile dal sostegno economico di Comune di Ascoli Piceno e di Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e dalla collaborazione di Ascoli Musei.

Per partecipare occorre prenotare con un messaggio al numero 3939365509, entro il 6 febbraio, indicando il proprio nome e cognome.

