ASCOLI PICENO -L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con US Cremonese per la trasformazione del prestito di Tommaso Milanese in acquisizione definitiva. Tommaso, che diventa a tutti gli effetti un calciatore dell’Ascoli, ha sottoscritto col Club di Corso Vittorio Emanuele un accordo fino al 30 giugno 2029: un’operazione questa che conferma la volontà della Proprietà di puntare con decisione al futuro, blindando uno dei calciatori più rappresentativi – finora a segno 5 volte in campionato – e proseguendo così nel percorso di programmazione e rafforzamento delle basi tecniche del progetto sportivo.

La Società bianconera rivolge a Tommaso i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura col Picchio.

